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В РАН не видят необходимости в новых ограничениях для борьбы с «омикроном»

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Вице-президент РАН выступает против введения особых мер против нового штамма коронавируса «омикрон».

«Никаких особых действий сейчас в отношении предосторожности и безопасности не надо», — цитирует 6 декабря заявление Владимира Стародубова «Интерфакс».

По его словам, специалисты сейчас занимаются изучением новой вариации COVID-19. Вице-президент РАН также считает, что пока не стоит менять вакцину для борьбы с «омикроном».

Стародубов уверен, что в России при необходимости смогут за две недели создать вариант препарата против COVID-19, который будет способен бороться с новым штаммом.

«Нужно понять, какой должен быть иммунитет против «омикрона». Сейчас этот вопрос находится в стадии изучения, но можно сказать, что данный штамм менее патогенен», — резюмировал ученый.

«Дельта» всё еще доминирует в мире, но особо заразным сейчас считается новый штамм коронавируса — «омикрон». Он уже добрался до России, но смертей от него ни в одной стране не зафиксировано.

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Комментарии (10)

265859866
В ВОЗ раскрыли данные по смертности от "омикрона". ВОЗ заявила об отсутствии смертей при омикрон-штамме коронавируса....

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости
firma
А при чём тут РАН? Эпидемиологический надзор осуществляет президент через санэпидемстанцию и тех, кого он куда-либо назначил(всех). Вы б ещё у эпидемиологов спросили бы.
Danik
В РАН остались только академики и член-коры! Что они могут видеть?
Институтов нет. А сделать могут всё и завтра! Но не сразу!
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