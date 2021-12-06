В РАН не видят необходимости в новых ограничениях для борьбы с «омикроном»

Вице-президент РАН выступает против введения особых мер против нового штамма коронавируса «омикрон».



«Никаких особых действий сейчас в отношении предосторожности и безопасности не надо», — цитирует 6 декабря заявление Владимира Стародубова «Интерфакс».



По его словам, специалисты сейчас занимаются изучением новой вариации COVID-19. Вице-президент РАН также считает, что пока не стоит менять вакцину для борьбы с «омикроном».



Стародубов уверен, что в России при необходимости смогут за две недели создать вариант препарата против COVID-19, который будет способен бороться с новым штаммом.

