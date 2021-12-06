Опер Московского УМВД в Петербурге арестован по делу о взятке. Начальство знает его как хорошего сотрудника

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 6 декабря следствие ходатайствовало об аресте Миусского, обвиняемого в получении взятки. Старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Московскому району дал показания следствию, не отрицает обстоятельств дела и того, что деньги ему передавали, но с признанием вины не торопится.
«Высказаться не пожелал, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ», — ретранслирует позицию обвиняемого пресс-служба.
Миусский и его адвокат просили суд о домашнем аресте, указав, что именно такую меру избрали ранее судимому соучастнику — тому, кто, как полагает следствие, стал посредником во взятке. Миусский же, судя по характеристикам начальства, хороший полицейский с подорванным здоровьем, для которого СИЗО — не место.
Адвокат сослался на ряд хронических заболеваний подзащитного, которые требуют лечения и наблюдения. Кроме того, в распоряжении Миусского есть собственная квартира. Суд обвиняемого туда не отпустил. Миусский определён под стражу до 1 февраля.
Старшего оперуполномоченного из Московского УМВД задержали с помощью женщины, у которой Миусский якобы потребовал 100 тысяч за то, чтобы оформить её находящегося под следствием сына как полицейского осведомителя. Женщина передала 50 тысяч посреднику, тот вывел УСБ на Миусского.