Опер Московского УМВД в Петербурге арестован по делу о взятке. Начальство знает его как хорошего сотрудника

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 6 декабря следствие ходатайствовало об аресте Миусского, обвиняемого в получении взятки. Старший оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Московскому району дал показания следствию, не отрицает обстоятельств дела и того, что деньги ему передавали, но с признанием вины не торопится.



«Высказаться не пожелал, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ», — ретранслирует позицию обвиняемого пресс-служба.



Миусский и его адвокат просили суд о домашнем аресте, указав, что именно такую меру избрали ранее судимому соучастнику — тому, кто, как полагает следствие, стал посредником во взятке. Миусский же, судя по характеристикам начальства, хороший полицейский с подорванным здоровьем, для которого СИЗО — не место.

