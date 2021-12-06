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«Ветераны России» пообещали «по-настоящему» взяться за Noize MC и Оксимирона и наказать пошутившего блогера. «Чтобы рэперы не забывали, где они живут»

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Общественное движение «Ветераны России» собирается обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с «настоящей жалобой» на творчество рэперов Noize MC (Ивана Алексеева) и Оксимирона (Мирона Фёдорова). Об этом лидер организации Ильдар Резяпов заявил 6 декабря News.ru.

Также он заявил, что надо проверить и деятельность блогера Дмитрия Якушева, который ранее опубликовал в Сети жалобу на рэперов, а позже назвал пост шуткой и призвал проверку СК отменить. По мнению Резяпова, действия Якушева можно расценить как «провокацию в адрес Бастрыкина».

«Непозволительно господину Якушеву выражаться в такой форме. <...> Мы отреагируем и обратимся к СК РФ с просьбой проверить творчество данных рэперов, а также дать оценку деятельности Дмитрия Якушева, его насмешке над СК РФ. Я думаю, что дополнительная проверка рэперам не помешает, чтобы они были в тонусе и не забывали, где они живут — на территории РФ, и что непозволительны провокации, которые мы будем пресекать», — заявил глава «Ветеранов России».

Отметим, СК уже официально сообщал о начале проверки и после информации о том, что жалоба была шуткой, отменять ее не стал.

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Комментарии (29)

killbeachtrash
Надо строчки гимна некоей страны переделать " Союз нерушимых сидевших на швабре, сплотила навеки Величья страна..."..У вообще главный мем теперь "посадить" . Мило.
Урус-Баши
Что за группировка такая, Ветераны России. Ветераны чего? Какое отношение имеют к русской попсе или репу (рэпу)? Почему им не пофиг, кто о чем поёт?
260958961
идиоты,а где живут ветераны - не в РФ что-ли? и какое они имеют право своевольничать? пошлем их подальше. а не поймут - бейсбитой усугубим. воевать - так воевать.
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