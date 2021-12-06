«Ветераны России» пообещали «по-настоящему» взяться за Noize MC и Оксимирона и наказать пошутившего блогера. «Чтобы рэперы не забывали, где они живут»

Общественное движение «Ветераны России» собирается обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с «настоящей жалобой» на творчество рэперов Noize MC (Ивана Алексеева) и Оксимирона (Мирона Фёдорова). Об этом лидер организации Ильдар Резяпов заявил 6 декабря News.ru.



Также он заявил, что надо проверить и деятельность блогера Дмитрия Якушева, который ранее опубликовал в Сети жалобу на рэперов, а позже назвал пост шуткой и призвал проверку СК отменить. По мнению Резяпова, действия Якушева можно расценить как «провокацию в адрес Бастрыкина».

