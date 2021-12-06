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ЦБ предложил банкам новую схему возврата денег жертвам мошенников

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Центробанк РФ разработал новый порядок возврата гражданам похищенных мошенниками денег. Регулятор хочет зафиксировать обязательную сумму компенсации. Сейчас жертвы аферистов могут рассчитывать только на менее чем 8 % от украденного.

Как сообщает 6 декабря РБК, новая методика призвана упростить процедуру. Сумма будет рассчитываться «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90 % всех случаев социальной инженерии».

«Возврат средств в пределах установленной суммы распространяется на все банки, но если у банка низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает этот размер», — разъяснили в ЦБ.

К низкому уровню Центробанк относит случаи, когда банки не могут отследить мошеннические транзакции, несмотря на получение информации от регулятора.

Кроме того, Банк России намерен изменить порядок списания денег по подозрительным операциям. В таких случаях банкам дадут право снимать деньги по истечении одного-двух рабочих дней, чтобы у клиента была возможность отклонить перевод.

Ранее директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщал, что в России выросло число банковских киберпреступлений. За третий квартал было выявлено 256 тысяч таких случаев, а общая сумма ущерба превысила три миллиарда рублей.

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Комментарии (3)

PapaKarlo
Если человек приходит на терминал и сам проводит перевод своих денег, как можно ограничивать его действия? Непонятно...
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