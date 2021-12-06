ЦБ предложил банкам новую схему возврата денег жертвам мошенников

Центробанк РФ разработал новый порядок возврата гражданам похищенных мошенниками денег. Регулятор хочет зафиксировать обязательную сумму компенсации. Сейчас жертвы аферистов могут рассчитывать только на менее чем
Как сообщает 6 декабря РБК, новая методика призвана упростить процедуру. Сумма будет рассчитываться «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в
«Возврат средств в пределах установленной суммы распространяется на все банки, но если у банка низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает этот размер», — разъяснили в ЦБ.
К низкому уровню Центробанк относит случаи, когда банки не могут отследить мошеннические транзакции, несмотря на получение информации от регулятора.
Кроме того, Банк России намерен изменить порядок списания денег по подозрительным операциям. В таких случаях банкам дадут право снимать деньги по истечении одного-двух рабочих дней, чтобы у клиента была возможность отклонить перевод.
Ранее директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщал, что в России выросло число банковских киберпреступлений. За третий квартал было выявлено 256 тысяч таких случаев, а общая сумма ущерба превысила три миллиарда рублей.