ЦБ предложил банкам новую схему возврата денег жертвам мошенников

Центробанк РФ разработал новый порядок возврата гражданам похищенных мошенниками денег. Регулятор хочет зафиксировать обязательную сумму компенсации. Сейчас жертвы аферистов могут рассчитывать только на менее чем 8 % от украденного.



Как сообщает 6 декабря РБК, новая методика призвана упростить процедуру. Сумма будет рассчитываться «исходя из целевого возврата денежных средств гражданам в среднем в 80–90 % всех случаев социальной инженерии».



«Возврат средств в пределах установленной суммы распространяется на все банки, но если у банка низкий уровень антифрода (механизма по предотвращению хищений), то ему придется вернуть клиенту всю похищенную денежную сумму, даже если она превышает этот размер», — разъяснили в ЦБ.

