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Пешком решились немногие. В Петербурге снова семибалльные пробки

Морозным утром в понедельник, 6 декабря, в Петербурге фиксируется сложная дорожная обстановка. По направлению в центр стоят многие основные магистрали.

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По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 09:00 заторы в Петербурге оценивались в 7 баллов. Труднее всего проехать по Октябрьской набережной — в сторону моста Александра Невского, по внутреннему кольцу КАД — от Кудрово до Вантового моста, по Приморскому шоссе — от развязки с ЗСД практически до Чёрной речки и по проспекту Энгельса в районе Удельной / Светлановской площади. Удивительно, но вполне нормально в эти минуты движется проспект Косыгина и Заневский проспект, где обычно по утрам бывают серьёзные заторы.

Фото: «Яндекс.Пробки»
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В центре традиционно стоит Каменноостровский проспект с выездом на Троицкий мост и сама переправа. Сложно проехать по Большому проспекту Петроградской стороны и по Тучкову мосту. А вот на Литейном и на прилегающих к нему Пироговской и Арсенальной набережных — движение плотное, но рабочее.

Фото: «Яндекс.Пробки»
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Напомним, что на прошлой неделе из-за обрушившегося на Петербург снежного циклона «Бенедикт» и его последствий в городе фиксировались пробки в 10 баллов. Большие трудности с передвижением по улицам возникали не только в будние дни, но и в выходные.

Фото: «Яндекс.Пробки»
Фото: «Яндекс.Пробки»

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Комментарии (24)

ivan5_5e4d10fe646f6
Пoтерпим
***_555
3 дня нет снегопада, а улицы и проспекты до сих пор в сугробах.
Гриб
В Петербурге не убирают. Сейчас звонил на горячую линию, так оператор не знает где находятся улицы Болотная и Малая Объездная. Я ей говорю, а ничего что это старый Выборгский район, что это 15 минут от метро Мужества. Улица как были не убраны после первого снегопада, так и до сих пор. Понаберут лимиты, блин.А я ей ответил что можно не знать какие новые улицы в гетто на окраинах где вы не были и никогда не будете, но уж улицы Ленинграда знать обязаны
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