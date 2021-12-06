Пешком решились немногие. В Петербурге снова семибалльные пробки

В Петербурге не убирают. Сейчас звонил на горячую линию, так оператор не знает где находятся улицы Болотная и Малая Объездная. Я ей говорю, а ничего что это старый Выборгский район, что это 15 минут от метро Мужества. Улица как были не убраны после первого снегопада, так и до сих пор. Понаберут лимиты, блин.А я ей ответил что можно не знать какие новые улицы в гетто на окраинах где вы не были и никогда не будете, но уж улицы Ленинграда знать обязаны