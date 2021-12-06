Пешком решились немногие. В Петербурге снова семибалльные пробки

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 09:00 заторы в Петербурге оценивались в 7 баллов. Труднее всего проехать по Октябрьской набережной — в сторону моста Александра Невского, по внутреннему кольцу КАД — от Кудрово до Вантового моста, по Приморскому шоссе — от развязки с ЗСД практически до Чёрной речки и по проспекту Энгельса в районе Удельной / Светлановской площади. Удивительно, но вполне нормально в эти минуты движется проспект Косыгина и Заневский проспект, где обычно по утрам бывают серьёзные заторы.
В центре традиционно стоит Каменноостровский проспект с выездом на Троицкий мост и сама переправа. Сложно проехать по Большому проспекту Петроградской стороны и по Тучкову мосту. А вот на Литейном и на прилегающих к нему Пироговской и Арсенальной набережных — движение плотное, но рабочее.
Напомним, что на прошлой неделе из-за обрушившегося на Петербург снежного циклона «Бенедикт» и его последствий в городе фиксировались пробки в 10 баллов. Большие трудности с передвижением по улицам возникали не только в будние дни, но и в выходные.