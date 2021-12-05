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Путин сделал заявление о принудительной вакцинации в России

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В решении задач по вакцинации населения Россия старается идти путём убеждения, а не принуждения, охарактеризовал Владимир Путин национальную борьбу с прививочными предрассудками.

«В последнее время это приносит результат», — высказался 5 декабря президент на видеовстрече с президентом международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

Дар убеждения Путин попытался распространить на собеседника, попросив его помочь в продвижении вакцины «Спутник V» на планете. Для этого нужна сертификация Всемирной организации здравоохранения.

«Ваш покорный слуга вакцинировался и ревакцинировался [этим препаратом]», — добавил Путин, уточнив, что «Спутник V» эффективен и безопасен.

По словам главы государства, российской вакциной привились 200 миллионов человек в мире.

Ранее стало известно, что ВОЗ отложила сертификацию вакцины до 2022 года.

В ноябре в Госдуму поступили законопроекты о доступе в общественные места и на транспорт по QR-кодам, которые планируют выдавать привитым и переболевшим. Спикер парламента Вячеслав Володин открыл комментарии в своем телеграм-канале для обсуждения проектов и получил сотни тысяч негативных отзывов.

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Комментарии (32)

hal9000
Какие еще предрассудки..ну неужели в Кремле нет ни одного умного человека..ну уймите уже пацана..зарвался..и заодно гинцбургу леща дайте..дуремары коммерсанты..вот кино настоящее про буратину путин в роли Карабаса барабаса..а гинцбург в роли Дуремара бороду носит его и шепчет на ухо ченибудь..
Вирусы это самая простая тема в биологии..навскидку 9 класс..строение распространение и т.д..если вы проспали на задней парте занятия то я невиноват..я в течении уже двух лет хожу возле больных..кашляющих ловлю их чихи..почему я не заболел??нука..послушаю вас
Rambovski
Вакцинация "добровольная", но без вакцинации на работу не берут ! Пенсионный возраст подняли до 65 лет, мне 60, но на работу почти нигде не берут ! Даже если я вакцинируюсь, не факт, что я найду работу ! Я военный пенсионер, работаю я или не работаю, пенсию индексируют один раз в год, осенью, на величину официальной инфляции за ПРОШЛЫЙ год ! Вот такие фокусы. Дэвид Копперфилд отдыхает !!!
goodbody
Есть же реальные эпидемии: спида, алкоголизма, наркомании, кажется твберкулеза. Там можно и принудительно вакцинировать, наверное. Тмм выживаемость думаю много меньше 99 процентов, чем при ковиде.
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