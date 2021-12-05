Путин сделал заявление о принудительной вакцинации в России

В решении задач по вакцинации населения Россия старается идти путём убеждения, а не принуждения, охарактеризовал Владимир Путин национальную борьбу с прививочными предрассудками.
«В последнее время это приносит результат», — высказался 5 декабря президент на видеовстрече с президентом международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.
Дар убеждения Путин попытался распространить на собеседника, попросив его помочь в продвижении вакцины «Спутник V» на планете. Для этого нужна сертификация Всемирной организации здравоохранения.
«Ваш покорный слуга вакцинировался и ревакцинировался [этим препаратом]», — добавил Путин, уточнив, что «Спутник V» эффективен и безопасен.
По словам главы государства, российской вакциной привились 200 миллионов человек в мире.
Ранее стало известно, что ВОЗ отложила сертификацию вакцины до 2022 года.
В ноябре в Госдуму поступили законопроекты о доступе в общественные места и на транспорт по QR-кодам, которые планируют выдавать привитым и переболевшим. Спикер парламента Вячеслав Володин открыл комментарии в своем телеграм-канале для обсуждения проектов и получил сотни тысяч негативных отзывов.