Путин сделал заявление о принудительной вакцинации в России

Вакцинация "добровольная", но без вакцинации на работу не берут ! Пенсионный возраст подняли до 65 лет, мне 60, но на работу почти нигде не берут ! Даже если я вакцинируюсь, не факт, что я найду работу ! Я военный пенсионер, работаю я или не работаю, пенсию индексируют один раз в год, осенью, на величину официальной инфляции за ПРОШЛЫЙ год ! Вот такие фокусы. Дэвид Копперфилд отдыхает !!!