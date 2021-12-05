Жители проспекта Кузнецова продолжают мерзнуть, теперь еще и в темноте

Как минимум два дома на проспекте Кузнецова в Петербурге продолжают остывать после завершения ремонтных работ на теплосети. В редакцию «Фонтанки» вечером 5 декабря обратились собственники квартир в домах №20 и №17. В последнем пропало еще и электричество.



«Чиновники рапортуют, что в нашем Красносельском районе все устранено. Однако вторые сутки без отопления, горячей воды нет. И вишенка на торте — нет электричества. Замечу — у нас на кухне электрические плиты. Даже ужин не приготовить», — возмущается Сергей.