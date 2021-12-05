FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-17°C/Завтра: -17
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Жители проспекта Кузнецова продолжают мерзнуть, теперь еще и в темноте

6
Печать

Как минимум два дома на проспекте Кузнецова в Петербурге продолжают остывать после завершения ремонтных работ на теплосети. В редакцию «Фонтанки» вечером 5 декабря обратились собственники квартир в домах №20 и №17. В последнем пропало еще и электричество.

«Чиновники рапортуют, что в нашем Красносельском районе все устранено. Однако вторые сутки без отопления, горячей воды нет. И вишенка на торте — нет электричества. Замечу — у нас на кухне электрические плиты. Даже ужин не приготовить», — возмущается Сергей.

По данным АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», новых дефектов в этом районе нет, тепло должно появиться, в противном случае нужно спрашивать управляющую компанию. По поводу света «Фонтанка» отправила запрос в пресс-службу «Россети Ленэнерго».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Аппаратчик мокрой классификации
А неча вот эта вот это вот всё нерасчётные обогреватели в розетки включать!!
Денеб
Реконструкция блокады..... В роли реконструкторов - работники ЖКХ........
Alex000
Я смотрю, рывок за прорывом этой зимой. А она только началась.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1