Жители проспекта Кузнецова продолжают мерзнуть, теперь еще и в темноте

Как минимум два дома на проспекте Кузнецова в Петербурге продолжают остывать после завершения ремонтных работ на теплосети. В редакцию «Фонтанки» вечером 5 декабря обратились собственники квартир в домах №20 и №17. В последнем пропало еще и электричество.
«Чиновники рапортуют, что в нашем Красносельском районе все устранено. Однако вторые сутки без отопления, горячей воды нет. И вишенка на торте — нет электричества. Замечу — у нас на кухне электрические плиты. Даже ужин не приготовить», — возмущается Сергей.
По данным АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», новых дефектов в этом районе нет, тепло должно появиться, в противном случае нужно спрашивать управляющую компанию. По поводу света «Фонтанка» отправила запрос в пресс-службу «Россети Ленэнерго».