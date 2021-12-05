Жители Красносельского района не замерзнут в мороз, их трубу на проспекте Кузнецова залатали

Завершены ремонтные работы трубопровода на проспекте Кузнецова, 20 в Красносельском районе. Как сообщает 5 декабря пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» к часу дня новый участок длиной более пяти метров был подключен после диагностики.



«Система отопления переведена в штатный режим. При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — подсказали в компании.

На проспекте Кузнецова бригады работали более суток. В зоне дефекта находились два десятка домов.