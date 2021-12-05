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Жители Красносельского района не замерзнут в мороз, их трубу на проспекте Кузнецова залатали

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Завершены ремонтные работы трубопровода на проспекте Кузнецова, 20 в Красносельском районе. Как сообщает 5 декабря пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» к часу дня новый участок длиной более пяти метров был подключен после диагностики.

«Система отопления переведена в штатный режим. При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — подсказали в компании.

На проспекте Кузнецова бригады работали более суток. В зоне дефекта находились два десятка домов.

Ранее более четырех метров трубопровода заменили на Маршала Захарова.

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Комментарии (5)

Gorodskoy88
Батареи опять остыли, на этот раз неполадки на насосной станции. Когда починят, неизвестно.
ivan5_5e4d10fe646f6
Скoрo oпять, делаем ставки кorда. Не теряйте бдительнoсти
266801019
Добрый день. Не обманывайте людей !отопление так и не дали , даже горячей воды нет ! Уберите эту новость !
Лучше сделайте что-нибудь, дети мёрзнут , даже Взрослым холодно , что говорить про детей !
А ночью будут морозы !
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