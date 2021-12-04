Проспект Стачек встал в сторону центра. На Трефолева очередь из трамваев

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 4 декабря, затор на углу улицы Трефолева и проспекта Стачек произошел около 17:30 вечера.

Аварийные бригады «Горэлектротранса» работают в Кировском районе Петербурга, где трамваи встали в обе стороны.

Трамваи перегородили движение по проспекту в сторону центра. Легковые автомобили пытаются протиснуться между ними, чтобы выехать. Остальные разворачиваются, чтобы объехать пробку.

«Куча-мала» из трамваев и автомобилей не дает ответа на вопрос, что стало причиной затора. В пресс-службе ГЭТ на момент выхода новости ситуацию прокомментировать не смогли.