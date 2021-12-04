«В мире нигде нет такого». В Думе заявили, что вводить QR-коды по уровню антител пока не планируется

В законопроектах, внесенных в Госдуму, пока нет пунктов о введении сертификатов для людей с высоким уровнем антител к коронавирусу.

Об этом «Интерфаксу» 4 декабря сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

При этом, по словам депутата, разговоры об этом ведутся, но решения пока нет.

«И вообще, в мире нигде нет такого. Здесь дело в том, что просто нет чётко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет или не заболеет тяжело. И нет подтверждающих соответствующих исследований», — объясняет нерешительность народных избранников глава комитета.