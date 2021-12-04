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«В мире нигде нет такого». В Думе заявили, что вводить QR-коды по уровню антител пока не планируется

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В законопроектах, внесенных в Госдуму, пока нет пунктов о введении сертификатов для людей с высоким уровнем антител к коронавирусу.

Об этом «Интерфаксу» 4 декабря сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

При этом, по словам депутата, разговоры об этом ведутся, но решения пока нет.

«И вообще, в мире нигде нет такого. Здесь дело в том, что просто нет чётко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет или не заболеет тяжело. И нет подтверждающих соответствующих исследований», — объясняет нерешительность народных избранников глава комитета.

Правительство РФ на этой неделе внесло в нижнюю палату российского парламента два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России в общественных местах, а также на воздушном и железнодорожном транспорте.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин и сенаторы Совфеда положительно отзывались об идее введения сертификатов для людей с повышенным титром антител к ковиду.

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Комментарии (15)

Dazdraperma
Это чтобы вы ни секунды даже не думали сомневаться, что сегрегация вводится исключительно в целях вашего здоровья.
266456205
Иммунитет прибыль не приносит. С другой стороны, немного радостно, что код большой группе не дадут. Больше народа будет бойкотировать эти коды, поскольку здоровье дороже и никто в здравом уме, если уже перенес заразу, не подставит плечо под эксперимент
житель города П.
Ищу слово, чтобы не забанили... Вот: "беспринципный, никчёмные лгуны". Не надо удивляться что всё больше людей будут бегать от "Спутника" и пр. Для меня важен уровень антител. А также понимание, что при высоком уровне антител вакцинироваться - гробить себя. И так с прививкой всё не очень понятно. Супруга вакцинировался. Считает что мне не надо. Последствия были непростые, долгие и странные. И если бы у неё одной.
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