Аварийщики «Теплосети» сбились с ног из-за дефектов на юго-западе Петербурга. На Маршала Захарова обещают починить всё за сутки

«В настоящий момент продолжается ликвидация дефекта. После этого начнутся ремонтные работы, которые продлятся не более 20 часов с момента окончания ликвидации», — заверяют в компании.

Как сообщили «Фонтанке» 4 декабря в пресс-службе компании, технологическое нарушение выявили в районе дома 50 по улице Маршала Захарова.

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» после полудня получили сообщение о втором прорыве трубы в Красносельском районе. Первым делом обеспечили все необходимые меры безопасности.

В домах, которые оказались в зоне проведения работ, тепло должны подавать путем замены теплоносителя.

Однако жители района сообщают, что трубы в квартирах остывают уже который час. В аварийках говорят о проблемах примерно в пяти десятках домов.

«Фонтанка» писала и показывала, как заволокло паром улицу Маршала Захарова, а автомобилисты оказались в кипятке.

Затем магистраль частично перекрыли. А пешеходы стали искать места переправы через горячую реку в сопровождении громкоговорителей и строить версии произошедшего.

После полуночи прорыв меньшего масштаба произошел на проспекте Кузнецова.