«Сегодня плохой день по лунному календарю — солнечное затмение». На Маршала Захарова после прорыва включили громкоговорители

Красносельский район Петербурга оказался поделен горячей рекой на два берега. Обойти разлив кипятка берутся лишь самые отчаянные.
«Река потекла. Сегодня солнечное затмение. Плохой день по лунному календарю, и вот так он проходит», — жители Красносельского района строят версии по поводу ЧП, которое произошло 4 декабря из-за прорыва трубы с горячей водой на улице Маршала Захарова.
Магистраль заволокло паром. Кипяток занял проезжую часть на несколько километров.
По словам очевидцев, сотрудникам ДПС, которые перекрыли движение на опасном участке, пришлось даже подвинуть машину из-за продолжающей разливаться по улице горячей воды.
Для того чтобы предупредить жителей, блуждающих в пару, включились громкоговорители. Голос предупреждает петербуржцев об опасности близко подходить к месту разлива или же наступать в кипяток.