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«Сегодня плохой день по лунному календарю — солнечное затмение». На Маршала Захарова после прорыва включили громкоговорители

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Красносельский район Петербурга оказался поделен горячей рекой на два берега. Обойти разлив кипятка берутся лишь самые отчаянные.

«Река потекла. Сегодня солнечное затмение. Плохой день по лунному календарю, и вот так он проходит», — жители Красносельского района строят версии по поводу ЧП, которое произошло 4 декабря из-за прорыва трубы с горячей водой на улице Маршала Захарова.

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Магистраль заволокло паром. Кипяток занял проезжую часть на несколько километров.

По словам очевидцев, сотрудникам ДПС, которые перекрыли движение на опасном участке, пришлось даже подвинуть машину из-за продолжающей разливаться по улице горячей воды.

Для того чтобы предупредить жителей, блуждающих в пару, включились громкоговорители. Голос предупреждает петербуржцев об опасности близко подходить к месту разлива или же наступать в кипяток.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

wanzhu
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У Манохина на объекте трубы лопнули.
— Сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. Но если эта машинка не сработает, тогда уж вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим! Идёт?
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Значит, сработала эта хреновина! А этот козёл-то… с дырочками… там, что ли, остался?
Значит так. Солнце на западе… значит, Ашхабад — там! Понял?
Мы наши туристы, отстали от группы!
Ну, так получилось: отошли на секундочку и затерялись в песках.
— Что они хотят?
— Ку они хотят.

Кин-дза-дза!
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