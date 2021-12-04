«Сегодня плохой день по лунному календарю — солнечное затмение». На Маршала Захарова после прорыва включили громкоговорители

У Манохина на объекте трубы лопнули.

— Сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. Но если эта машинка не сработает, тогда уж вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим! Идёт?

— Нет, нельзя… Надо знать!

— Да можно, родной…

Значит, сработала эта хреновина! А этот козёл-то… с дырочками… там, что ли, остался?

Значит так. Солнце на западе… значит, Ашхабад — там! Понял?

Мы наши туристы, отстали от группы!

Ну, так получилось: отошли на секундочку и затерялись в песках.

— Что они хотят?

— Ку они хотят.



Кин-дза-дза!