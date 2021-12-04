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Стало известно, сколько Booking.com получает на российском рынке

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Чуть больше процента от всей выручки группы Booking.com получил агрегатор на российском рынке в 2018 году. Данные компании пришлось раскрыть на фоне судебного спора с ФАС.

Сервис бронирования Booking.com получил доход в России 11,3 млрд рублей за 2018 год, это 1,2 процента от выручки всей группы, пишет The Bell.

У Booking.com есть юрлицо в России, которое осуществляет маркетинговые услуги и оказывает поддержку нидерландской Booking.com B.V. при онлайн-бронировании на территории России. В 2020 году выручка ООО «Букинг.ком Русиа», по данным СПАРК, составила около 570 млн рублей, снизившись примерно на 200 млн после 2018 года.

Данные о доходах компания предоставила во время разбирательства с ФАС. Сервис пытался оспорить штраф в 1,3 млрд рублей за «злоупотребление доминирующим положением на российском рынке». Booking.com проиграл спор.

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Комментарии (5)

Tattiana
Не получил, а заработал. Букинг полученные комиссионные отрабатывает на 100%. Лучше уж иметь дело с ними, чем...
ivan5_5e4d10fe646f6
Заrнoбим всё хoрoшее и будем прoзябать. Букинr кoм мы с вами!!
SKPTM
Booking это замечательный агрегатор. Всегда путешествовал с его помощью и с AirBnB.
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