Стало известно, сколько Booking.com получает на российском рынке

Чуть больше процента от всей выручки группы Booking.com получил агрегатор на российском рынке в 2018 году. Данные компании пришлось раскрыть на фоне судебного спора с ФАС.

Сервис бронирования Booking.com получил доход в России 11,3 млрд рублей за 2018 год, это 1,2 процента от выручки всей группы, пишет The Bell.

У Booking.com есть юрлицо в России, которое осуществляет маркетинговые услуги и оказывает поддержку нидерландской Booking.com B.V. при онлайн-бронировании на территории России. В 2020 году выручка ООО «Букинг.ком Русиа», по данным СПАРК, составила около 570 млн рублей, снизившись примерно на 200 млн после 2018 года.