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Элджея оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипе

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Зюзинский райсуд Москвы оштрафовал рэпера Элджея (Алексея Узенюка) на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипе. Об этом 3 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что решение не вступило в силу и может быть обжаловано. Ранее директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила агентству, что организация обратилась в полицию из-за «откровенной пропаганды наркотиков в одном из видеоклипов исполнителя Элджея». По данным ТАСС, лейблу Rhymes Music грозит штраф до 1,5 млн рублей по делу о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея. Суд пока вернул протоколы по этому делу.

В июле Элджея оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав за отказ от медосвидетельствования.

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