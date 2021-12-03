«Внук любит целовать деда». Байден простудился

Президент США Джо Байден вышел к журналистам с охрипшим голосом. Он рассказал, что заболел.



«Я в порядке, я делаю тесты на COVID-19 каждый день... У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда... Короче, это просто простуда», — сказал он 3 декабря в Белом доме (цитата по РИА Новости).



В середине ноября Джо Байден временно передал свои полномочия вице-президенту Камале Харис на то время пока был под наркозом. Главе государства делали плановую колоноскопию. Несмотря на возраст (79 лет), Байден говорил, что хочет баллотироваться на второй срок в 2024 году, когда ему будет 81 год.

