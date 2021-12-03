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«Внук любит целовать деда». Байден простудился

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Президент США Джо Байден вышел к журналистам с охрипшим голосом. Он рассказал, что заболел.

«Я в порядке, я делаю тесты на COVID-19 каждый день... У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда... Короче, это просто простуда», — сказал он 3 декабря в Белом доме (цитата по РИА Новости).

В середине ноября Джо Байден временно передал свои полномочия вице-президенту Камале Харис на то время пока был под наркозом. Главе государства делали плановую колоноскопию. Несмотря на возраст (79 лет), Байден говорил, что хочет баллотироваться на второй срок в 2024 году, когда ему будет 81 год.

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Комментарии (4)

Igor_VS
Нормальный чел. Дети, внуки, жена. Двигаются. Наш все прячет.
chip1
Еле ноги передвигает, немощный, а туда же, Путину он помешать собирается))
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