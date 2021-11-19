FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +2
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Байден вернулся к исполнению президентских обязанностей, но пока из госпиталя

5
Печать

Президент США Джо Байден, которому делали плановую колоноскопию, вернулся к исполнению своих обязанностей. Об этом 19 ноября сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в Twitter.

По ее словам, глава государства в хорошем настроении. Пока что он остается в медицинском центре Уолтера Рида, чтобы пройти оставшуюся часть планового медосмотра.

Ранее Псаки заявила, что Джо Байден передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис на то время пока будет под наркозом в рамках медицинского обследования.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

266687106
3дравствуйте. Очень необходима сейчас помощь. Просто не справляюсь с ситуацией сама. Ищу уже любую работу, но пока ничего не находится. Согласн.а на все подработки онлайн ( на данный момент я могу работать только из дома- у меня проблемы с коленями) , но зашла в тупик. Дома есть совсем нечего. От голода почти теряю со3нание.
Умоляю, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Я вам все верну 100%! как только найду работу. Если укажете свои данные при переводе.
Номер моей карты: 4890 4947 5276 1270 Заранее большое человеческое спасибо.
Ганс-Дитрих Геншер
В последний день уходящего 2021го года я ухожу в отставку :)
Igor_VS
В таинственной жизни уважаемого ВВ также бывают такие моменты. Но граждан избавляют от переживаний. Возможно это пошло от татаро-монгол.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний