Байден вернулся к исполнению президентских обязанностей, но пока из госпиталя

Президент США Джо Байден, которому делали плановую колоноскопию, вернулся к исполнению своих обязанностей. Об этом 19 ноября сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки в Twitter.



По ее словам, глава государства в хорошем настроении. Пока что он остается в медицинском центре Уолтера Рида, чтобы пройти оставшуюся часть планового медосмотра.



Ранее Псаки заявила, что Джо Байден передаст свои полномочия вице-президенту Камале Харрис на то время пока будет под наркозом в рамках медицинского обследования.

