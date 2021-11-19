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Байден передаст свои полномочия вице-президенту на время пока будет под наркозом

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Президент США Джо Байден временно передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис. Глава государства пройдет медосмотр и будет под анестезией, пишет 19 ноября РИА Новости со ссылкой пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Сегодня утром президент отправится в медицинский центр Уолтера Рида на плановый медосмотр. Пока президент будет находиться там, ему сделают плановую колоноскопию. Как и в случае с президентом Джорджем Бушем в 2002 и 2007 годах, и в соответствии с процедурой, изложенной в конституции США, президент Байден передаст власть вице-президенту на короткий промежуток времени, пока будет находиться под наркозом», — сообщила Псаки.

Письменный отчет о состоянии здоровья Байдена по итогам медобследования Белый дом обещает опубликовать во второй половине дня в пятницу, 19 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что встреча Путина с Байденом может состояться до нового года.

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Комментарии (12)

***_555
А мог бы по-тихому в бункере
ZDV
Мумия возвращается.
260650801
О дивный новый мир!
Президенту Америки сунут в зад телекамеру!
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