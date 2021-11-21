Байден объявил, что хочет баллотироваться на второй срок в возрасте 81 года

Президент США Джо Байден заверил своих сторонников, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, несмотря на рейтинг одобрения около 40%. Об этом 20 ноября написала газета Washington Post.



Как отмечается в статье, усилия предпринимаются на фоне беспокойства демократов из-за того, что за полгода национальный рейтинг одобрения Байдена резко упал. Сейчас его работу на посту президента одобряют около 40% жителей страны.



Некоторые члены Демократической партии скептически относятся к заявлениям о намерениях переизбираться, полагая, что таким образом президент и его команда просто пытаются не допустить ослабления позиций в настоящее время. Вместе с тем, по данным издания, если Байден решит участвовать в президентской гонке, официальные лица Демократической партии обещают поддержать его кандидатуру на этапе внутрипартийной борьбы.

