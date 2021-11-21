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Байден объявил, что хочет баллотироваться на второй срок в возрасте 81 года

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Президент США Джо Байден заверил своих сторонников, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, несмотря на рейтинг одобрения около 40%. Об этом 20 ноября написала газета Washington Post.

Как отмечается в статье, усилия предпринимаются на фоне беспокойства демократов из-за того, что за полгода национальный рейтинг одобрения Байдена резко упал. Сейчас его работу на посту президента одобряют около 40% жителей страны.

Некоторые члены Демократической партии скептически относятся к заявлениям о намерениях переизбираться, полагая, что таким образом президент и его команда просто пытаются не допустить ослабления позиций в настоящее время. Вместе с тем, по данным издания, если Байден решит участвовать в президентской гонке, официальные лица Демократической партии обещают поддержать его кандидатуру на этапе внутрипартийной борьбы.

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Комментарии (8)

Александр Удалов
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Karl_Ivanovich
Я тоже хочу в 81 год баллотироваться на второй срок в президенты США.
Осталось дожить.
Bad robot
Это его после колоноскопии так торкнуло?
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