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Петербургское отделение «Единой России» возглавит депутат Сергей Боярский

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В петербургской «Единой России» — новый секретарь. Экс-спикера Заксобрания города Вячеслава Макарова на этом посту сменит депутат Госдумы Сергей Боярский. Эту информацию он подтвердил «Фонтанке» 3 декабря.

«Да, действительно, мне предложили временно возглавить отделение. Если я оправдаю доверие, то на конференции, которая должна состояться в Петербурге до февраля, меня могут утвердить на этот пост уже без приставки врио», — отметил он.

По словам Боярского, Вячеслав Макаров сейчас занимает ответственный пост первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе.

Отметим, что «Единая Россия» накануне партийного съезда сменила секретарей парторганизаций и в других регионах. В Ленинградской области этот пост занял губернатор Александр Дрозденко.

Экс-спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров еще весной намеревался вновь попробовать свои силы на выборах в Законодательное собрание. Однако ни партия, ни петербургская администрация его в этом не поддержали. В итоге Макарову пришлось забрать заявление на участие в партийных праймериз в ЗакС.

Перед тем, как отправить Вячеслава Макарова в Госдуму с поста спикера городского парламента, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что сохранит за ним руководство партией.

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Комментарии (19)

ShkVAl
Плох тот отец, что не обеспечил правнуков жизнь.
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Какая партия, такой у нее и локальный лидер. Закономерно. Папаша молодец, очень хорошо пристроил достаточно таки бестолкового сынка. Пора бы уже и об устройстве внуков подумать. Ну пока помнят, кто такой Боярский.
265031380
Я когда вижу его по ТВ всё время жду, что он тоненьким голосом запоет: "Динозааааврики..."
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