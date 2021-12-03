Петербургское отделение «Единой России» возглавит депутат Сергей Боярский

В петербургской «Единой России» — новый секретарь. Экс-спикера Заксобрания города Вячеслава Макарова на этом посту сменит депутат Госдумы Сергей Боярский. Эту информацию он подтвердил «Фонтанке» 3 декабря.
«Да, действительно, мне предложили временно возглавить отделение. Если я оправдаю доверие, то на конференции, которая должна состояться в Петербурге до февраля, меня могут утвердить на этот пост уже без приставки врио», — отметил он.
По словам Боярского, Вячеслав Макаров сейчас занимает ответственный пост первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе.
Отметим, что «Единая Россия» накануне партийного съезда сменила секретарей парторганизаций и в других регионах. В Ленинградской области этот пост занял губернатор Александр Дрозденко.
Экс-спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров еще весной намеревался вновь попробовать свои силы на выборах в Законодательное собрание. Однако ни партия, ни петербургская администрация его в этом не поддержали. В итоге Макарову пришлось забрать заявление на участие в партийных праймериз в ЗакС.
Перед тем, как отправить Вячеслава Макарова в Госдуму с поста спикера городского парламента, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что сохранит за ним руководство партией.