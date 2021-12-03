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«Мостотрест» открыл круглосуточную линию по уборке снега на набережных и мостах

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Петербуржцы могут пожаловаться на качество уборки мостов, тоннелей и набережных по круглосуточной линии. Об этом 3 декабря сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Обращения принимают специалисты диспетчерской службы по телефону 577–78–25. «Фонтанка» рассказывала, куда звонить, чтобы убрали снег, и также указывала почту предприятия, однако там уточнили, что лучше воспользоваться круглосуточным телефоном.

«При поступлении обращений по мостам, набережным, тоннелям, уборку которых осуществляет комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, соответствующая информация передается в комитет», — добавили в «Мостотресте».

К середине недели в Северной столице выпало более 20 сантиметров осадков. На городские дороги легло порядка 1,2 млн кубометров снега. За минувшие сутки с улиц города собрали и вывезли более 48 тысяч кубометров снега. С прошлой недели, когда в городе начались снегопады, всего на пункты утилизации и временного складирования уехало почти 132 тысячи кубометров снежных масс.

© Фонтанка.Ру

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