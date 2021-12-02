Куда звонить, чтобы убрали снег? «Фонтанка» публикует список служб и телефонов

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







К середине недели выпало более 20 сантиметров осадков, то есть на городские дороги легло порядка 1,2 млн кубометров снега. За минувшие сутки дорожники смогли увезти с улиц города 44 тысячи кубометров, днем ранее — 28 тысяч. Однако ситуацию в городе это кардинально не меняет, о чем пестрят публикации горожан в социальных сетях. «Фонтанка» рассказывает, кто отвечает за уборку снега в Петербурге и куда звонить, чтобы его вывезли.

Дороги, улицы и площади

За уборку автомобильных дорог регионального значения в ответе городской комитет по благоустройству. Это все, что касается проезжей части и тротуаров улиц, проспектов, бульваров, переулков, площадей.



Как отмечают в комитете по благоустройству, сами жители иногда становятся причиной плохой уборки, бросая свои машины под знаками «Остановка запрещена» с информационной табличкой «Время действия». «Оставленный под знаками транспорт значительно усложняет и замедляет ход уборочных работ», — подчеркивают там.

Не стоит жаловаться и на снежные горы, которые можно увидеть, к примеру, на Невском проспекте. Это так называемые валы, которые специалисты формируют по краю проезжей части, чтобы потом сгрузить в самосвалы и увезти. Все дело в том, что в сильные снегопады во главу угла ставится свободный транзит пешеходов и автотранспорта, поэтому снег вывозится уже после очистки территории. За работой специализированной техники можно также следить в онлайн-режиме.

Сообщить о необходимости уборки этих территорий можно по телефону круглосуточной дежурной службы комитета: 314–60–13

Также можно обратиться в дорожные специализированные предприятия, которые работают в вашем районе:

Адмиралтейский, Василеостровский, Московский, Петроградский, Фрунзенский, Центральный и Невский (левый берег) районы:



СПб ГУДП «Центр»: 775–03–60;

Кировский и Красносельский районы

СПб ГУДП «Путь»: 400–07–06;

Курортный и Кронштадтский районы

СПб ГУДСП «Курортное»: 432–60–94;

Петродворцовый район

СПб ГУДСП «Петродворцовое»: 607–46–54;

Выборгский и Приморский районы

ОАО «Коломяжское»: 430–23–11;

Колпинский и Пушкинский районы

АО «Автодор»: 994–39–44;

Красногвардейский и Невский (правый берег) районы

АО «Автопарк № 7 «Спецтранс»: 8–921–907–61–38;

Калининский район

ООО «СП «Северное»: 244–75–00.

Во дворах

Уборкой возле многоквартирных жилых домов занимаются управляющие компании. К ним же относится очистка крыш от снега. Обслуживают дома различные организации, в том числе и товарищества собственников жилья. Номер УК должен быть указан в квитанции на оплату ЖКХ или на информационном стенде в парадной. Также можно воспользоваться сервисом «Реформа ЖКХ», где, указав свой адрес, можно узнать свою управляющую компанию и номера телефонов.

Жалобы на качество уборки придомовых территорий также принимают диспетчеры в «Городской аварийно-восстановительной службы жилищного фонда Санкт-Петербурга». Многоканальный телефон ГКУ «АВС»: 409–73–78 (с 8:00 до 20:00).



Помимо этого, обратиться по поводу уборки снега и наледи можно в дежурные службы администрации районов.

Адмиралтейский:

316–00–50;

Василеостровский:

323–63–07;

Выборгский:

314–60–13;

Калининский:

314–60–13;

Кировский:

252–00–21;

Колпинский:

576–96–00;

Красногвардейский:

227–43–64;

Красносельский:

736–86–02, 576–13–00;

Кронштадтский:

311–20–16;

Курортный:

437–10–02

Московский:

388–36–55, 576–88–39;

Невский:

417–39–22;

Петроградский:

576–51–97, 232–65–62, 576–50–00;

Петродворцовый:

450–66–26;

Приморский:

430–42–48;

Пушкинский:

417–45–26;

Фрунзенский:

709–61–70;

Центральный:

274–23–10.

На набережных

Одна часть набережных находится в ведении «Мостотреста», а другая — комблага. Можно не разбираться где чье, в учреждении готовы сами обрабатывать обращения и перенаправлять их при необходимости в комитет. Пожаловаться на плохую уборку снега или обледенения можно по почте: mostotrest@rambler.ru и по телефону 577-78-25.

Другие способы

Вне зависимости от того, в чьем ведении находится территория, заявку на ненадлежащее состояние или ее содержание можно оставить на сайте «Наш Петербург».



Помимо этого, заявки на уборку снега принимают в Городском мониторинговом центре. Однако там обрабатывают «локальные» точки по принципу «одна заявка — один адрес». Пожаловаться на весь проспект или улицу там не получится. Специалисты сами определят держателя территории и направят обращение по назначению. Заявки принимают по телефонe: 004.

