В центре Петербурга появились загадочные стеклянные тумбы. В них поселятся Конькобежка и ацтекское божество

Как пояснили «Фонтанке» в комитете по печати, это не новые рекламные конструкции, а временные инсталляции, которые украсят город к Новому году. Такие тумбы появятся и в других местах, например, на стрелке Васильевского острова. Это не коммерческий проект, добавили в ведомстве.

На конструкциях возле Дворцовой площади сообщается, что проект называется «Сквозь проспект». Он проводится уже второй раз и объединяет работы современных художников Северной столицы. Один из арт-объектов под названием «Конькобежка» предложит горожанам задуматься о том, что «жизнь — это тонкий, скользкий и порой опасный лед». По соседству расположится Тескатлипока — бог из пантеона ацтеков и майя. «Какую космогонию выбрать для построения собственной парадигмы восприятия — естественнонаучную или мифологическую?» — вопрошает поясняющий текст к пока еще не установленной инсталляции.

