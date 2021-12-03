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В центре Петербурга появились загадочные стеклянные тумбы. В них поселятся Конькобежка и ацтекское божество

В центре Петербурга начали появляться загадочные цилиндрические тумбы. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 3 декабря, конструкции расположились вдоль Невского проспекта — возле универмага «Большой Гостиный двор» и на Большой Морской улице, перед аркой Главного штаба.

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Печать
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Как пояснили «Фонтанке» в комитете по печати, это не новые рекламные конструкции, а временные инсталляции, которые украсят город к Новому году. Такие тумбы появятся и в других местах, например, на стрелке Васильевского острова. Это не коммерческий проект, добавили в ведомстве.

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На конструкциях возле Дворцовой площади сообщается, что проект называется «Сквозь проспект». Он проводится уже второй раз и объединяет работы современных художников Северной столицы. Один из арт-объектов под названием «Конькобежка» предложит горожанам задуматься о том, что «жизнь — это тонкий, скользкий и порой опасный лед». По соседству расположится Тескатлипока — бог из пантеона ацтеков и майя. «Какую космогонию выбрать для построения собственной парадигмы восприятия — естественнонаучную или мифологическую?» — вопрошает поясняющий текст к пока еще не установленной инсталляции.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о планах Смольного сделать Петербург центром современного искусства.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (11)

SergKoch
"Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли" (с) В.С. Высоцкий
radon
Во бредятина!
Tattiana
Кстати, поставили бы лучше эти "объекты" в спальном районе - у нас страхота и скучнота, на пр. Ветеранов даже ёлки приличной нет, так хоть эти штуковины бы постояли, нежели красоту в центре заслонять.
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