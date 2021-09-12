Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







По уровню развития современного искусства и новых культурных пространств Петербург проигрывает Москве, не говоря уже о мегаполисах Европы и США. Отсутствие собственной биеннале и крупных музеев мешает привлекать в город туристов, инвесторов и высококвалифицированные кадры. А без внятной политики городских властей все новые общественные пространства рискуют превратиться в сплошную улицу Рубинштейна.

Доклад «Новая культурная география Санкт-Петербурга» был опубликован на сайте «Центра Стратегических разработок «Северо-Запад» в начале сентября. Он адресован не только профильным специалистам (деятелям культуры и урбанистам), но и государственным служащим. Веса 100-страничному документу добавляет тот факт, что среди его авторов указан вице-губернатор Владимир Княгинин (в прошлом руководил «ЦСР — Северо-Запад». — Прим. ред.). Инициатор исследования — Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга. В числе его учредителей такие гиганты, как банк «Россия», ВТБ и Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома». Владимир Княгинин участвует в событиях фонда, программа «Проекты, двигающие город» находится под его патронажем.



Главный вывод, к которому приходят эксперты, неутешителен: Петербург не вписался в «культурный поворот» (изменения, произошедшие в начале 1970-х годов в гуманитарных и социальных науках, одним из следствий которых стало размывание строгих границ культуры и появление модели «экономики впечатлений». — Прим. ред.). Авторитет Северной столицы в области классической культуры непререкаем, но современное искусство оказалось в роли «догоняющего», что не дает получать экономические преференции в виде притока инвесторов, туристов и молодых высококвалифицированных работников (так называемая премия за красоту).

Северная столица проигрывает Москве по количеству культурных институтов, плотности культурных событий, их масштабу и уровню. «Эрмитаж» регулярно показывает выставки звезд мирового масштаба, но Петербург в пять раз уступает Москве по количеству выставок-«блокбастеров». Международное профессиональное сообщество не рассматривает Петербург в качестве лидера в современной культуре. За последние пять лет ни одна из петербургских выставок не попала в рейтинги профессиональных иностранных изданий (например, The Art Newspaper, Art Forum, Hyperallergic). Художественных галерей в Петербурге в четыре раза меньше, чем в Хельсинки, в 10 раз меньше, чем в Барселоне и в почти 60 раз меньше, чем в Нью-Йорке. «Необходимо вернуть городу роль национального культурного авангарда», — говорится в докладе.



Фото: Скриншот доклада «Новая культурная география Санкт-Петербурга» Поделиться Поделиться







Культура есть, политики нет

Частью современной культуры может быть не только конкретное произведение искусства, но и любое впечатление, даже гастрономическое. А главными ее элементами становятся общественные пространства.

Новая культурная география уже вносит весомый вклад в экономику Петербурга. Аналитики «ЦСР Северо-Запад» насчитали в Северной столице 52 площадки и проекта современного искусства. С оговорками к ним можно причислить даже «ресторанные улицы» — Рубинштейна, Жуковского и так далее. Число посетителей, с учетом гастрокластера, могло достигнуть 15 млн человек в допандемийном 2019 году. Для сравнения, 12 крупнейших объектов традиционной культурной географии (Петергоф, Исаакиевский собор, Царское Село, Павловск и другие) посетило более 30,8 млн человек.



Фото: Скриншот доклада «Новая культурная география Санкт-Петербурга» Поделиться Поделиться







На территории 20 основных креативных пространств расположилось примерно 676 организаций. Точно оценить их выручку эксперты затруднились. В зависимости от среднего чека она может составлять от 5 до 11 млрд рублей в год. Они обеспечивают от 4,5 до 8 тысяч рабочих мест, что сопоставимо с количеством мест в бюджетных учреждениях культуры и искусства в Петербурге (13,6 тысяч). Но одно рабочее место в сфере искусства и художественного ремесла создает не менее шести-девяти рабочих мест в смежных индустриях.



За последние 10 лет число новых пространств удвоилось, но в последнее время темпы развития заторомозились: виноват не только ковидный год, но и обострение конкуренции в этом секторе.



Фото: Скриншот доклада «Новая культурная география Санкт-Петербурга» Поделиться Поделиться







Ускоренное развитие новой культурной географии позволило бы Петербургу решить ряд актуальных задач, например — создать новые рабочие места, возродить «серый пояс» и разгрузить исторический центр от «сверхтуризма», то есть вытеснения туристами местных жителей. Но если пустить это на самотек, новая культура несет в себе риски. Один из них — «фудификация», то есть вытеснение общепитом собственно культурной составляющей. Классический пример — улица Рубинштейна, где не утихает конфликт между местными жителями и ресторанами. Кроме того, популярные площадки могут вытеснить с соседних территорий другие экономические важные виды деятельности, например промышленность и вместо них «примагнитить» жилье. Примером может быть «Севкабель Порт».

Что делать?

Главный совет, который дают авторы доклада петербургским властям, сформулировать политику в области новой культурной географии, которая сейчас фактически отсутствует. «Начинать нужно с ее признания как относительно нового явления петербургской культурной жизни и как специального объекта управления со стороны города», — говорится в документе.



К слову, московский департамент культуры взял на себя ответственность не только за «высокую» культуру, но и за досуг москвичей и городскую атмосферу (городской дизайн, уличная еда, паблик-арт и пр.). Для этого создал ряд новых организаций: Мосгорпарк, Центр музейного развития, Московский городской библиотечный центр, которые занялись модернизацией публичных пространств, городских парков, их событийным наполнением. В 2019 году был запущен новый инструмент поддержки — статус креативного технопарка. Ближайшие соседи — Эстония и Финляндия тратят на поддержку современного искусства и креативных индустрий миллионы евро в год. В Петербурге же новая культура почти не получает помощи властей: в 2020 году на такие организации пришлось менее 1% от общей суммы субсидий (около 10 млн рублей).

Для Петербурга предлагается комбинированная стратегия развития новой культурной географии с учетом опыта Нью-Йорка, Лондона, Праги, Барселоны и других.

К примеру, имеет смысл поощрять культурные кластеры, чтобы их не вытеснила коммерция. Инструментами может быть льготная аренда, специально организованный календарь культурных событий. Также нужно облегчать доступ туристов в пространства за пределами туристического центра, организовать туда пешеходные (а в ряде случаев и водные) пути, включить в городскую навигацию, в туристские карты.



Отдельным пунктом прописано развитие территории вокруг «Лахта Центра», в котором примерно треть площадей будет отдано под концептуальные общественные пространства.

«Там есть потенциал создания большого количества instagrammable (подходящих для фотографирования и выкладывания в соцсети. — Прим. ред.) объектов как в акватории, так и на берегу», — отмечается в документе.

«Культурный поворот» неизбежно должен найти отражение в государственных программах развития Петербурга. Правда, это потребует слаженных действий как минимум 10 комитетов Смольного. Также придется создать партнерство города и новых публичных пространств и культурных площадок.

С современным искусством дело обстоит еще сложнее. Несмотря на то что Петербург — один из крупнейших городов Европы, в нем нет мегагалерей, глобальных штаб-квартир, арт-аукционов, а также биеннале современного искусства и крупной международной арт-ярмарки. С другой стороны, рынка частных потребителей и крупных инвесторов в Северной столице тоже нет. Отсутствуют и корпоративные коллекции.



Чтобы раскачать рынок, в городе должен появиться музей современного искусства международного уровня или площадка, которая сможет регулярно собирать выставки-«блокбастеры». Не помешают собственные биеннале и ярмарки современного искусства. Но потенциальным проектам придется выдержать серьезную конкуренцию: в мире насчитывается более 320 биеннале и порядка 270 ярмарок современного искусства разного уровня. Эксперты предлагают выделять гранты участникам международных ярмарок и студентам, изучающим культуру и искусства, организовывать пресс-туры для СМИ.

Подробных расчетов экономического эффекта, который дадут указанные меры, в документе не приводится. Но современное искусство составляет 15% мирового арт-рынка (около 10 млрд долларов в 2019 году). Также описывается несколько зарубежных кейсов. К примеру, после открытия филиала Музея Гуггенхайма в испанском Бильбао за три года посетило более 4 млн туристов, которые оставили там более 100 млн евро в виде региональных налогов. Второй пример — немецкий Кассель. Выставка documenta, которая проходит раз в пять лет, собирает в четыре раза гостей, чем проживает в городе. Парк Хай-Лайн в Нью-Йорке, появившийся на месте закрытой ветки надземной железной дороги, сильно повлиял на окружающие районы: стоимость жилья подскочила в два раза за восемь лет.

Вице-губернатор Владимир Княгинин не ответил на запрос «Фонтанки» о том, станет ли созданный при его участии доклад руководством к действию для городских властей. Культурный вице-губернатор Борис Пиотровский не стал комментировать вопрос «Фонтанки» о том, согласен ли с выводами о состоянии современного искусства в Петербурге. Но в комитете по культуре сообщили, что вице-губернатор знаком с документом и передал его для изучения подчиненным. «Все эти идеи будут учтены в новой концепции развития культуры в Петербурге, которая будет представлена до конца 2021 года», — отметили в ведомстве.

Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщил, что поддерживает идею развития новой культурной географии. «Мы взаимодействуем, новая культурная и туристская география является составной частью туристской и наоборот. Общая цель, в нашем понимании, расширить восприятие города и его географии», — сказал он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

