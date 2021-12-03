Мигранта, залепившего яблоком в глаз пожилому жителю Самары, выдворили из России

«История с мигрантом, кинувшим на одном из самарских рынков в пенсионера фруктом, закончилась для молодого человека препровождением на родину. Судебные приставы выдворили 25-летнего уроженца бывшей союзной республики за пределы Российской Федерации», — сказано в сообщении судебных приставов.



В октябре полиция Самары начала проверку по факту публикации в Сети видео, на котором мигрант попал пожилому мужчине яблоком в глаз. Депутат Госдумы Александр Хинштейн тогда заявил, что виновных нужно выдворить из страны.

