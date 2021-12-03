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Мигранта, залепившего яблоком в глаз пожилому жителю Самары, выдворили из России

Мигранта, который бросил фруктом в пенсионера на одном из рынков Самары, выдворили за пределы России. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба регионального УФССП.

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«История с мигрантом, кинувшим на одном из самарских рынков в пенсионера фруктом, закончилась для молодого человека препровождением на родину. Судебные приставы выдворили 25-летнего уроженца бывшей союзной республики за пределы Российской Федерации», — сказано в сообщении судебных приставов.

В октябре полиция Самары начала проверку по факту публикации в Сети видео, на котором мигрант попал пожилому мужчине яблоком в глаз. Депутат Госдумы Александр Хинштейн тогда заявил, что виновных нужно выдворить из страны.

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Комментарии (5)

265843015
За яблоко в глаз, банан в таз)
260650801
Мигрант - нужен бесплатный билет домой - залепи...
Аппаратчик мокрой классификации
Мигрант! Хочешь повидать родственников на родине? Залепи ветерану в глаз! :)))
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