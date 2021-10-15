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«Залепили яблоком в глаз». В Самаре мигранты якобы ради забавы кинули фрукт в пожилого прохожего

Полиция Самары проверяет конфликт между мигрантами и пожилым мужчиной

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В Самаре мигранты, работающие на торговой точке, попали в глаз пожилому прохожему фруктом. Полиция проводит проверку, сообщает 15 октября пресс-служба МВД по региону.

Внимание полицейских привлек ролик, опубликованный в социальных сетях. На кадрах запечатлена перепалка, за мужчину вступаются прохожие, и один из них говорит, что пострадавшему «залепили яблоком в глаз».

По данным ГТРК «Самара», мигранты совершили этот поступок «ради забавы».

«Как только им начали предъявлять прохожие люди претензии, они почувствовали силу перед людьми в возрасте и стали агрессировать на них», —прокомментировали инцидент в группе «ЧП Самара | Тольятти» в соцсети «ВКонтакте». Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Telegram-канале, что виновных нужно «привлечь к ответственности и выдворить прочь из страны».

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Комментарии (5)

VKuser201287480
А чё такого? Прирост населения за счет мигрантов, хорошая статистика. Минус естестественная убыль (по смерти) плюс получение гражданства равно Россия потеряла за 10 лет 2млн., а без мигрантов убыль была бы больше, а это уже другая история.
А13579
В День ВДВ пусть яблочками покидаются...
Karl111
«Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства, он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать гражданство», — цитирует Лаврова «Интерфакс».
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