«Залепили яблоком в глаз». В Самаре мигранты якобы ради забавы кинули фрукт в пожилого прохожего

В Самаре мигранты, работающие на торговой точке, попали в глаз пожилому прохожему фруктом. Полиция проводит проверку, сообщает 15 октября пресс-служба МВД по региону.

Внимание полицейских привлек ролик, опубликованный в социальных сетях. На кадрах запечатлена перепалка, за мужчину вступаются прохожие, и один из них говорит, что пострадавшему «залепили яблоком в глаз».

По данным ГТРК «Самара», мигранты совершили этот поступок «ради забавы».

«Как только им начали предъявлять прохожие люди претензии, они почувствовали силу перед людьми в возрасте и стали агрессировать на них», —прокомментировали инцидент в группе «ЧП Самара | Тольятти» в соцсети «ВКонтакте». Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Telegram-канале, что виновных нужно «привлечь к ответственности и выдворить прочь из страны».