Всему виной бюрократия. В РФПИ пояснили долгое одобрение «Спутник V» ВОЗ

«Мы не видим причин для того, чтобы ВОЗ откладывала утверждение вакцины. Минздрав РФ поддерживает очень хорошие отношения с организацией, и мы понимаем, что препятствия, которые все еще существуют на этом пути, незначительны и носят чисто бюрократический характер», — цитирует Дмитриева аргентинская газета La Nacion.

По словам главы РФПИ, эффективность российской вакцины уже подтверждена как данными о ее применении по всему миру, так и публикациями в крупных медицинских журналах. Дмитриев отметил, что на сегодняшний день «Спутник V» одобрен в 71 стране.



Ранее глава РФПИ заявлял, что признание российского препарата от коронавируса в ВОЗ может завершиться до конца 2021 года. В российском Минздраве также подчеркивали, что все необходимые документы для одобрения «Спутника V» были «дооформлены» и отправлены организации еще в октябре.

