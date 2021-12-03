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Всему виной бюрократия. В РФПИ пояснили долгое одобрение «Спутник V» ВОЗ

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Задержка одобрения «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) связана только с бюрократическими процедурами. Об этом 3 декабря заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы не видим причин для того, чтобы ВОЗ откладывала утверждение вакцины. Минздрав РФ поддерживает очень хорошие отношения с организацией, и мы понимаем, что препятствия, которые все еще существуют на этом пути, незначительны и носят чисто бюрократический характер», — цитирует Дмитриева аргентинская газета La Nacion.

По словам главы РФПИ, эффективность российской вакцины уже подтверждена как данными о ее применении по всему миру, так и публикациями в крупных медицинских журналах. Дмитриев отметил, что на сегодняшний день «Спутник V» одобрен в 71 стране.

Ранее глава РФПИ заявлял, что признание российского препарата от коронавируса в ВОЗ может завершиться до конца 2021 года. В российском Минздраве также подчеркивали, что все необходимые документы для одобрения «Спутника V» были «дооформлены» и отправлены организации еще в октябре.

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Комментарии (7)

***_555
Опять? Эта отмазка была уже полгода назад.
Opioman
Почему не публикуют исследования аргентинцев по Спутнику? Что через полгода лишь у 31% людей остаются антитела
angel of death
ВОЗ ОНО до сих пор вакциной не признано, так что помалкивайте в тряпочку.
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