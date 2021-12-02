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Трактор спас Московское шоссе от очередной многочасовой пробки

Проезд по Московскому шоссе в Пушкинском районе Петербурга, заблокированный фурой днем 2 декабря, освободили. Собравшаяся было вновь на трассе пробка рассосалась, не успев растянуться на много километров.

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По данным «Фонтанки», прицеп большегруза, который перегородил Московское шоссе в направлении Петербурга неподалеку от пересечения с Ленсоветовской дорогой, сдвинули трактором. По трассе снова можно проехать, и, по данным «Яндекс.Пробок», затора там уже не наблюдается.

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ДТП произошло около часа назад. Фура MAN потеряла прицеп, который развернуло, перегородив движение по шоссе. На трассе собрался двухкилометровый затор в Петербург. Притом что только утром шоссе наконец освободилось от двухдневной пробки, спровоцированной снегопадом.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (12)

А13579
Ура! Нашелся таки в нашем городе трактор! Да ещё и с трактористом! Фантастика!
ДуремарСПб.
То что происходит на Московском шоссе последние три дня отличная картинка бесполезности городского правительства.Точка.
Mefistofel
Владимир Владимирович, а можно нам трактора губернатором города назначить? А тракториста вице-губернатором? Хотя бы на зимний период.
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