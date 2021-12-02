Трактор спас Московское шоссе от очередной многочасовой пробки

По данным «Фонтанки», прицеп большегруза, который перегородил Московское шоссе в направлении Петербурга неподалеку от пересечения с Ленсоветовской дорогой, сдвинули трактором. По трассе снова можно проехать, и, по данным «Яндекс.Пробок», затора там уже не наблюдается.
ДТП произошло около часа назад. Фура MAN потеряла прицеп, который развернуло, перегородив движение по шоссе. На трассе собрался двухкилометровый затор в Петербург. Притом что только утром шоссе наконец освободилось от двухдневной пробки, спровоцированной снегопадом.