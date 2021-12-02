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«Шо, опять?!» Московское шоссе поехало не надолго — его снова перегородила фура

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На многострадальном Московском шоссе в Пушкинском районе Петербурга движение снова остановило ДТП с фурой. А ведь трасса только недавно поехала нормально после двухдневной пробки.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Михаил, на Московском шоссе в направлении Петербурга тягач MAN потерял прицеп. Его развернуло поперек дороги, и трасса опять оказалась перегорожена.

Судя по «Яндекс.Картам», ДТП произошло после пересечения с Ленсоветовской дорогой. Пробка сейчас составляет два с небольшим километра.

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Напомним, что транспорт на Московском шоссе только утром 2 декабря нормально поехал после двух суток стояния в многокилометровых пробках. После сильного снегопада фуры буксовали на нечищенной дороге, не могли выехать со складов и периодически раскорячивались поперек трассы. Люди были вынуждены бросать машины в пробке и добираться до работы пешком, кто-то вечером даже не возвращался домой, оставаясь ночевать у друзей или на работе. В связи с ситуацией на трассе собрали внеплановое заседание комиссии по ЧС, а МЧС развернуло на шоссе пункты обогрева. Подробнее о гигантской пробке читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Zloi_prohozhiy
Пора уже перестать сажать всякий сброд за руль грузовиков. А таких сейчас, по личным ощущениям, процентов 90.
PSW
А быстро убрать с дороги тягач MAN не пробовали?
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