«Шо, опять?!» Московское шоссе поехало не надолго — его снова перегородила фура

На многострадальном Московском шоссе в Пушкинском районе Петербурга движение снова остановило ДТП с фурой. А ведь трасса только недавно поехала нормально после двухдневной пробки.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Михаил, на Московском шоссе в направлении Петербурга тягач MAN потерял прицеп. Его развернуло поперек дороги, и трасса опять оказалась перегорожена.