«Шо, опять?!» Московское шоссе поехало не надолго — его снова перегородила фура

На многострадальном Московском шоссе в Пушкинском районе Петербурга движение снова остановило ДТП с фурой. А ведь трасса только недавно поехала нормально после двухдневной пробки.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Михаил, на Московском шоссе в направлении Петербурга тягач MAN потерял прицеп. Его развернуло поперек дороги, и трасса опять оказалась перегорожена.
Судя по «Яндекс.Картам», ДТП произошло после пересечения с Ленсоветовской дорогой. Пробка сейчас составляет два с небольшим километра.
Напомним, что транспорт на Московском шоссе только утром 2 декабря нормально поехал после двух суток стояния в многокилометровых пробках. После сильного снегопада фуры буксовали на нечищенной дороге, не могли выехать со складов и периодически раскорячивались поперек трассы. Люди были вынуждены бросать машины в пробке и добираться до работы пешком, кто-то вечером даже не возвращался домой, оставаясь ночевать у друзей или на работе. В связи с ситуацией на трассе собрали внеплановое заседание комиссии по ЧС, а МЧС развернуло на шоссе пункты обогрева. Подробнее о гигантской пробке читайте в материале «Фонтанки».