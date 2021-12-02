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Обалдевший эвакуаторщик рассказал, как на двое суток оказался в отделе из-за наглого клиента

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После попытки угона «Ауди» в центре Петербурга в отделе полиции на двое суток оказался задержанным водитель эвакуатора. Неудавшегося вора в итоге тоже нашли и введенного в заблуждение мужчину отпустили как свидетеля.

Как рассказал 2 декабря Вячеслав, он приехал по вызову на улицу Черняховского 30 ноября. Еще по телефону якобы владелец «Ауди» заверил, что документы на машину в порядке. У нежилого дома стояла разукомплектованная машина, но пока эвакуатор разворачивался и подъезжал поближе, из здания неожиданно вышел собственник с очевидным вопросом «а что это вы тут делаете». Ожидаемо, владелец машины подумал, что эвакуаторщик в сговоре с похитителем. «В тот момент, когда я решил заснять заказчика на видео и побежал за ним, собственник «Ауди» подумал, что я тоже пытаюсь скрыться», — объяснил Вячеслав.

Настоящий преступник смог убежать, а водителя эвакуатора задержали. Он все подробно объяснил, и на следующий день в отдел доставили заказчика. Оказалось, что свою «Ауди» он разбил два месяца назад и намеревался повесить номера с нее на такую же. Еще через сутки Вячеслава, как он рассказал «Фонтанке», отпустили как свидетеля.

Примечательно, что настоящий владелец машины оказался на месте практически случайно — он ночью заехал на свой склад буквально на несколько минут за забытым пакетом.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на кражу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

SU LUX INN
кто поверит в Байку, что владелец случайно зашел! он там сидел и Сутками караулил! знаю таких Людей!
Гоша Белградский
Не верю, что взрослый дядя, владеющий 2-мя эвакуаторами даже не проверил документы. ИМХО, всё он прекрасно осознавал...
Abu-Denis
Так еще, оказывается, операция по вывозу машины проходила в первом часу ночи - честному человеку днем машины вывозить неудобно.
Да у вашего эвакуаторщика на лбу написано "соучастник". Его надо колоть на другие эпизоды, бизнес по воровству разукомплектованных машин достаточно обширный.
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