Обалдевший эвакуаторщик рассказал, как на двое суток оказался в отделе из-за наглого клиента

После попытки угона «Ауди» в центре Петербурга в отделе полиции на двое суток оказался задержанным водитель эвакуатора. Неудавшегося вора в итоге тоже нашли и введенного в заблуждение мужчину отпустили как свидетеля.

Как рассказал 2 декабря Вячеслав, он приехал по вызову на улицу Черняховского 30 ноября. Еще по телефону якобы владелец «Ауди» заверил, что документы на машину в порядке. У нежилого дома стояла разукомплектованная машина, но пока эвакуатор разворачивался и подъезжал поближе, из здания неожиданно вышел собственник с очевидным вопросом «а что это вы тут делаете». Ожидаемо, владелец машины подумал, что эвакуаторщик в сговоре с похитителем. «В тот момент, когда я решил заснять заказчика на видео и побежал за ним, собственник «Ауди» подумал, что я тоже пытаюсь скрыться», — объяснил Вячеслав.