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Антиковидный коктейль. Гинцбург рассказал, как сочетаются «Спутник Лайт» и назальная вакцина

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«Спутник Лайт» и назальную вакцину против коронавируса можно применять вместе. Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет», — цитирует Гинцбурга 2 декабря РИА Новости.

Ранее глава Центра Гамалеи говорил, что назальная вакцина создана для дополнительной защиты от COVID-19. Она выстраивает второй барьер от вируса, что позволяет человеку не стать переносчиком заболевания.

В конце ноября одновременно обе вакцины опробовал на себе президент России Владимир Путин. Он заявил, что не почувствовал каких-либо побочных эффектов, а наутро уже занимался спортом.

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Комментарии (13)

Mohsogol
Получается Владимир Владимирович один заменяет десятки тысяч испытуемых добровольцев и регистрировать уже не надо!
BobCat2
Вообще прививки регламентируются соответствующими нормативными актами Минздрава, а не словами отдельных, коммерчески заинтересованных, производителей. То, что они там и колются и нюхают одновременно - уже давно заметно. Но это не значит, что об этом надо публично заявлять.
МариВанна
То есть нас уже склоняют колоться, потому что это безвредно. О пользе речи уже не идет?
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