Антиковидный коктейль. Гинцбург рассказал, как сочетаются «Спутник Лайт» и назальная вакцина

«Спутник Лайт» и назальную вакцину против коронавируса можно применять вместе. Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.



«Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет», — цитирует Гинцбурга 2 декабря РИА Новости.



Ранее глава Центра Гамалеи говорил, что назальная вакцина создана для дополнительной защиты от COVID-19. Она выстраивает второй барьер от вируса, что позволяет человеку не стать переносчиком заболевания.



В конце ноября одновременно обе вакцины опробовал на себе президент России Владимир Путин. Он заявил, что не почувствовал каких-либо побочных эффектов, а наутро уже занимался спортом.

