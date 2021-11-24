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Гинцбург объяснил, зачем Путин привился назально после «Спутника Лайт»

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Владимир Путин благодаря назальной вакцине получит дополнительную защиту от коронавируса на уровне местного иммунитета. Об этом 24 ноября заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Назальная вакцинация может дать дополнительную защиту на уровне мукозального иммунитета, соответственно, появляются секреторные антитела, выстраивается второй барьер от коронавируса. Для этого вакцина и делается», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).

Под такого рода иммунитетом имеется в виду иммунитет на слизистых оболочках носоглотки и желудочно-кишечного тракта, пояснил Гинцбург. Как он говорил ранее, с назальной вакциной человек может получить «стерильный иммунитет» — то есть не только защитит себя от заражения, но и не сможет стать переносчиком заболевания.

Напомним, Владимир Путин сегодня рассказал, что получил в дополнение к бустерной дозе «Спутника Лайт» и назальную вакцину.

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Комментарии (13)

paniker
Интересно,хоть кто то ещё верит этой шайке лжецов !?
Delon
Мне казалось, что ВВП делал двухкомпанетную Спутник V. А тут про Лайт говорят...
LiChaBaTa
Местный иммунитет - это иммунитет, который действует на определённой местности. И только для местных.
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