Гинцбург объяснил, зачем Путин привился назально после «Спутника Лайт»

Владимир Путин благодаря назальной вакцине получит дополнительную защиту от коронавируса на уровне местного иммунитета. Об этом 24 ноября заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



«Назальная вакцинация может дать дополнительную защиту на уровне мукозального иммунитета, соответственно, появляются секреторные антитела, выстраивается второй барьер от коронавируса. Для этого вакцина и делается», — подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).



Под такого рода иммунитетом имеется в виду иммунитет на слизистых оболочках носоглотки и желудочно-кишечного тракта, пояснил Гинцбург. Как он говорил ранее, с назальной вакциной человек может получить «стерильный иммунитет» — то есть не только защитит себя от заражения, но и не сможет стать переносчиком заболевания.

