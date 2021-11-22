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Глава Центра имени Гамалеи заявил, что вакцина от ковида в виде спрея поможет привитым не становиться переносчиками болезни

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Вакцина от коронавируса в виде назального спрея сможет стать дополнительным препятствием для проникновения коронавируса в организм. Об этом в эфире канала «Россия 24» 22 ноября заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Когда мы используем «Спутник V» в его классическом варианте, то это обычный укол, который в результате вакцинации создает нужный уровень защитных антител у нас в крови, а когда мы будем использовать дополнительно еще назальную вакцину, мы будем создавать еще один барьер, который встанет на пути проникновения возбудителей COVID-19 в наш организм на уровне входных ворот», — рассказал Гинцбург.

По словам ученого, у привитых, получивших дополнительную интраназальную вакцинацию, появится «стерильный иммунитет». Такие люди не будут являться переносчиками возбудителя инфекции.

«В настоящее время нельзя гарантировать, что у вакцинированного человека, вдохнувшего и подышавшего воздухом, который содержит много возбудителей COVID-19, на носоглотке, на гландах не осядет этот вирус. Этот вирус в принципе может быть передан другим невакцинированным людям. Такой вакцинированный человек потенциально может быть источником заражения», — сказал Гинцбург, отметив, что дополнительная иммунизация с помощью спрея позволит человеку не становиться переносчиком возбудителя болезни.

Назальная вакцина — второй компонент «Спутника V», который распыляют в нос. Ранее глава Центра имени Гамалеи заявлял, что препарат не сможет заменить инъекционную вакцину и должен быть использован для дополнительной защиты.

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Комментарии (14)

Vasya11
"получивших дополнительную интраназальную вакцинацию, появится «стерильный иммунитет»"©.
______________
КХМ?
Т.е. в переводе, вся иммунная система организма, будет очищена до сверкающей стерильности? Как в реанимационном отделении?
Получится безиммунный человек? Не чувствующий боли, сострадания, нервных потрясений, с видоизменяющим тканями мышц/костей и т.д.пп. И человек станет СЧАСТЛИВЫМ?
А тем временем, все заразы будут в полном объёме наслсждаться телом и организмом человека?
Вот и новый прорыв. Есть чем гордиться.
А вобщем то, круто! Тихим сапом и зомбированием идут к своей цели.
07A
Не чушь и не изобретение! Медицинские препараты данным методом вводятся давным давно. Книжки, что ли читайте, а то скоро поговорить не с кем будет!
Владислав М
Очередная чушь!
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