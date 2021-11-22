Глава Центра имени Гамалеи заявил, что вакцина от ковида в виде спрея поможет привитым не становиться переносчиками болезни

Вакцина от коронавируса в виде назального спрея сможет стать дополнительным препятствием для проникновения коронавируса в организм. Об этом в эфире канала «Россия 24» 22 ноября заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.



«Когда мы используем «Спутник V» в его классическом варианте, то это обычный укол, который в результате вакцинации создает нужный уровень защитных антител у нас в крови, а когда мы будем использовать дополнительно еще назальную вакцину, мы будем создавать еще один барьер, который встанет на пути проникновения возбудителей COVID-19 в наш организм на уровне входных ворот», — рассказал Гинцбург.

