«Бенедикт» ушел, морозы остались. Петербуржцы отдохнут от снегопада, водителей предупреждают о гололедице

По данным Гидрометцентра, в четверг, 2 декабря, существенных осадков в городе на Неве не ожидается. Температура воздуха днем составит -6…-8 градусов, в окрестностях ожидается до -13. Будьте внимательны, на дорогах гололедица.



С прогнозом согласен и «Яндекс», но он всё же предрекает Петербургу небольшой снег и до -9.



Завтра, 3 декабря, снегопады в городе возобновятся. В ночь на пятницу похолодает до -10 градусов.



«Фонтанка» писала, что 30 ноября Петербург оказался во власти циклона «Бенедикт», который принес обильные снегопады. Что творилось на улицах города — смотрите и читайте на «Фонтанке».

