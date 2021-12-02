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«Бенедикт» ушел, морозы остались. Петербуржцы отдохнут от снегопада, водителей предупреждают о гололедице

Настоящая зима хозяйничает в Петербурге уже несколько дней, обильно одаривая горожан снегом. Но уже сегодня погода возьмет передышку, оставив лишь морозы.

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По данным Гидрометцентра, в четверг, 2 декабря, существенных осадков в городе на Неве не ожидается. Температура воздуха днем составит -6…-8 градусов, в окрестностях ожидается до -13. Будьте внимательны, на дорогах гололедица.

С прогнозом согласен и «Яндекс», но он всё же предрекает Петербургу небольшой снег и до -9.

Завтра, 3 декабря, снегопады в городе возобновятся. В ночь на пятницу похолодает до -10 градусов.

«Фонтанка» писала, что 30 ноября Петербург оказался во власти циклона «Бенедикт», который принес обильные снегопады. Что творилось на улицах города — смотрите и читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

shutnik78
уже завтра снег на два дня, какое отдохнут от снегопада?!
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