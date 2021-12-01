Екатеринбургские адвокаты пригрозили МВД забастовкой из-за долга по зарплате в 10 млн рублей

МВД в Свердловской области задолжало адвокатам по назначению порядка 10 млн рублей. Если до 6 декабря выплаты не начнутся, защитники откажутся работать.

Об ультиматуме 1 декабря пишет «Коммерсантъ» и издание «Адвокатская улица». Зарплату защитники по назначению в регионе не получают с августа. В местной адвокатской палате отметили, что «назначенцев» среди них около 80 процентов, то есть больше 1500 человек.

Ранее представители палаты обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Игорю Краснову, но ответа пока они не получили. Если местный главк не предпримет конструктивные шаги, то с 6 декабря начнется забастовка.