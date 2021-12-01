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Екатеринбургские адвокаты пригрозили МВД забастовкой из-за долга по зарплате в 10 млн рублей

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МВД в Свердловской области задолжало адвокатам по назначению порядка 10 млн рублей. Если до 6 декабря выплаты не начнутся, защитники откажутся работать.

Об ультиматуме 1 декабря пишет «Коммерсантъ» и издание «Адвокатская улица». Зарплату защитники по назначению в регионе не получают с августа. В местной адвокатской палате отметили, что «назначенцев» среди них около 80 процентов, то есть больше 1500 человек.

Ранее представители палаты обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Игорю Краснову, но ответа пока они не получили. Если местный главк не предпримет конструктивные шаги, то с 6 декабря начнется забастовка.

«Адвокатская улица» отмечает, что подобная ситуация уже была четыре года назад, но после разговоров об отказе работать с МВД половина долга, 11 млн, была выплачена стремительно.

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Комментарии (3)

Иван 2пырьев
6666 - смешная сумма для авокадов, тут что-то другое
Владислав М
Каково руководство, такова и правоохранительная система.
Ротовирус
Примерно как ссср год 1988, уже невыплаты массовые на объектах связаных с государством, то нефтянка, то корабельный завод, уже МВД.
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