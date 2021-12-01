Авария остановила Староневский, автобусы выстроились в ряд

3дравствуйте. Очень необходима сейчас помощь. Просто не справляюсь с ситуацией сама. Ищу уже любую работу, но пока ничего не находится. Согласна на все подработки онлайн ( на данный момент я могу работать только из дома- у меня проблемы с коленями) , но зашла в тупик. Дома есть совсем нечего. От голода почти теряю со3нание.

Умоляю, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Я вам все верну 100%! как только найду работу. Если укажете свои данные при переводе.

Номер моей карты: 4890 4947 5276 1270 Заранее большое чело.веческое спасибо.