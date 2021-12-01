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Авария остановила Староневский, автобусы выстроились в ряд

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Вечером 1 декабря центр Петербурга частично лишился общественного транспорта. На углу Полтавской улицы и Невского проспекта столкнулись «Мерседес» и автобус, что вызвало пробку.

Как рассказала «Фонтанке» читательница, на участке Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского выстроилось около 20 автобусов и троллейбусов.

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По ее словам, погибших в ДТП не было. «Фонтанка» направила запрос в ГИБДД.

И без аварий дороги Петербурга загружены: утром в городе были 8-балльные пробки, к началу восьмого вечера этот уровень сохраняется. Виной тому — снежный циклон «Бенедикт», о последствиях которого ранее писала «Фонтанка».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

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Номер моей карты: 4890 4947 5276 1270 Заранее большое чело.веческое спасибо.
260602101
Я всегда таким авариям удивляюсь..неужели Автобусный парк не может водите на мерсе тыщ 20 дать на ремонт и сказать - езжай отсюдова.
razdva.spb
Пробки-резальтат не Бенедикта, а наплевательского отношения руководства города к своему электорату(ну вы поняли)
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