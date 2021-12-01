Авария остановила Староневский, автобусы выстроились в ряд

Вечером 1 декабря центр Петербурга частично лишился общественного транспорта. На углу Полтавской улицы и Невского проспекта столкнулись «Мерседес» и автобус, что вызвало пробку.
Как рассказала «Фонтанке» читательница, на участке Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского выстроилось около 20 автобусов и троллейбусов.
По ее словам, погибших в ДТП не было. «Фонтанка» направила запрос в ГИБДД.
И без аварий дороги Петербурга загружены: утром в городе были 8-балльные пробки, к началу восьмого вечера этот уровень сохраняется. Виной тому — снежный циклон «Бенедикт», о последствиях которого ранее писала «Фонтанка».