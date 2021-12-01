В Петербурге снова 8-балльные пробки. И, кажется, это не предел

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», по состоянию на 08:40 наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается на внутреннем кольце КАД — от Кудрово до Вантового моста, Народной улице — в сторону Володарского моста, Октябрьской набережной, Московском и Приморском проспектах, а также на проспекте Энгельса в районе Светлановской площади.

В центре труднее всего сейчас проехать по Троицкому и Литейному мостам, Дворцовой и Арсенальной набережным, а также по Каменноостровскому проспекту в сторону Троицкого.

Напомним, что накануне утром из-за снежного циклона «Бенедикт» в Петербурге были зафиксированы 10-балльные пробки. При этом сильные дорожные заторы в городе не прекращались в течение всего дня.



О том, как Петербург пережил последствия «Бенедикта», смотрите и читайте на «Фонтанке».

