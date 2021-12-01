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В Петербурге снова 8-балльные пробки. И, кажется, это не предел

Утром 1 декабря в Петербурге вновь фиксируются пробки в 8 баллов. Примерно такая же дорожная обстановка наблюдалась в это же время накануне, когда в городе бушевал снежный циклон «Бенедикт». Фактически стоят все основные магистрали, ведущие в центр Петербурга.

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Согласно сервису «Яндекс.Пробки», по состоянию на 08:40 наиболее сложная дорожная обстановка наблюдается на внутреннем кольце КАД — от Кудрово до Вантового моста, Народной улице — в сторону Володарского моста, Октябрьской набережной, Московском и Приморском проспектах, а также на проспекте Энгельса в районе Светлановской площади.

Фото: «Яндекс.Пробки»
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Фото: Читательница «Фонтанки» Любовь
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В центре труднее всего сейчас проехать по Троицкому и Литейному мостам, Дворцовой и Арсенальной набережным, а также по Каменноостровскому проспекту в сторону Троицкого.

Фото: «Яндекс.Пробки»
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Напомним, что накануне утром из-за снежного циклона «Бенедикт» в Петербурге были зафиксированы 10-балльные пробки. При этом сильные дорожные заторы в городе не прекращались в течение всего дня.

О том, как Петербург пережил последствия «Бенедикта», смотрите и читайте на «Фонтанке».

Фото: «Яндекс.Пробки»
Фото: Читательница «Фонтанки» Любовь
Фото: «Яндекс.Пробки»

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Комментарии (28)

Sergik7
Продаем квартиру за 10 км от метро, покупает квартиру у метро. Цены одинаковые) Радуемся)
zoera
Сегодня какое то обострение у лётчиков. Шахматят на заснеженном шоссе, летят быстрее потока на 30-40 км/ч, дистанцию не соблюдают. Один долетался, на Приморском пр. поперёк дороги стоял. В итоге от Беговой до Ушаковского час двадцать минут...
Осеннее обострение у идиотов сменилось зимним(((
kiros
Странно, что пробки, вроде город более менее убрали, + сегодня первый день платной парковки в центре, правда в ней припаркованы в основном сугробы. )
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