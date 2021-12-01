«Адвоката мне точно не потянуть». Летний пожар без виновных в доме на Гончарной расцвел плесенью к зиме

автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

В квартире 72-летней пенсионерки Ирины Аловаевой на Гончарной, 15а, посреди дня темно, как в пещере. «У меня света уже давно нет. Из-за сырости выключили электричество, потому что боятся нового пожара. Сказали, что должно сначала все просохнуть. Но как, если тут постоянная сырость?» — говорит она, встречая журналистов.

Сильный снегопад, которым Петербург в прошедшие два дня накормил циклон «Бенедикт», ветеран труда переживает с немалым беспокойством. «Между чердаком и квартирой у меня обгоревшие доски, откуда то и дело капало, а сейчас дует. Если навалит снег и окажется надо мной в чердаке, то это все может обвалиться. Потолок поврежден практически везде. Кое-где нет-нет, да что-то упадет, штукатурка так и обваливается», — говорит она, показывая на свисающую сверху дранку. По периметру комнаты свисают остатки сгоревшего натяжного потолка. Похожая картина и в коридоре, где вместе с деревом книзу стремятся и провода. «Это люстры попадали», — вздыхает женщина.



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У проблем Ирины Владимировны есть точка отсчета — 14 июня этого года. Тогда на чердаке дома прямо над квартирой женщины произошел пожар. С огнем не могли справиться около 5 часов, в результате чего были залиты восемь квартир. Больше досталось жилью пенсионерки. «Остальные справляются своими силами, но у них только плесень. Кто-то пытается судиться, кто-то делает новый ремонт, кто-то махнул рукой», — говорит она.



Столетний дом позади Московского вокзала стал одним из тех, куда отопительный сезон пришел позже запланированного из-за капремонта. Контракт на замену инженерных систем в домах 15а, 10 и 5 по Гончарной улице был заключен региональным оператором в марте этого года. Подрядчиком была выбрана компания «ТЭРРА», принадлежащая Николаю Дроздову, но не знатоку мира животных, а петербургскому предпринимателю, для которого она является, по данным СПАРК, единственным бизнес-детищем. Работы оценили в 52,7 млн рублей, большая часть — 24 млн — ушла на 15-й дом. На объект организация вышла весной, а завершить работы должна была в начале сентября. «Отопление дали только четыре дня назад, до этого у меня даже пол был в инее», — говорит женщина. В фонде капитального ремонта сообщили, что на 30 ноября работы полностью завершены, но, по данным «Фонтанки», окончательно они не приняты.



После того, как июньский пожар потушили, на чердаке обнаружили болгарку, а также удлинитель, подключенный к электрораспределительному щиту на лестничной клетке. Рассматривалось возбуждение уголовного дела по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества»), однако спустя месяц после происшествия отдел надзорной деятельности управления МЧС по Центральному району ходатайствовал об обратном. «Причиной возникновения пожара явилось загорание горючих материалов (строительного мусора) от искр, образованных при проведении режущих (отрезных) работ, проводимых лицом, личность которого установить не представляется возможным», — сообщается в документе ведомства. И в нем же: «Версии возникновения пожара в результате умышленных действий третьих лиц, а также по электротехнической причине не находят логического объяснения и не подтверждаются материалами дела». В решении дознавателя районного управления ГУ МЧС резюмируется, что он не увидел состава преступления и причин для возбуждения уголовного дела.



Пенсионерка, как сообщается в материалах ведомства, сначала оценила ущерб в 1 млн рублей, как и соседняя квартира. Остальные пострадавшие собственники — в суммы от 100 тыс. до 600 тыс. рублей. Однако ни те, ни другие документально подтвердить эти цифры в тот момент не смогли. Согласно справке ООО «ЖКС № 3 Центрального района», на которую ссылаются дознаватель и Фонд капитального ремонта, ущерб общедомовому имуществу причинен не был, а последствия пожара устранены силами компании «ТЭРРА».

Чтобы подтвердить ущерб и оценить его, пенсионерка заказала экспертизу у специализированной организации. В ней описаны повреждения квартиры, а также различные виды грибков, которые нашли во всех помещениях. «Из-за него у меня началась сильная аллергия, из-за чего аллерголог выдала мне медотвод от вакцинации, пока это не вылечу. А как это вылечить, если в грибке постоянно живешь?» — разводит руками женщина.



автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Эксперты указывают на последствия пожара, который произошел 14 июня; специалист пришел к выводу, что стоимость восстановительного ремонта квартиры составит 3,7 млн рублей. По словам пенсионерки, денег на ремонт у нее нет, как и на судебные тяжбы. «Все, что у меня было, я вложила в ремонт полтора года назад, он был свежий, а теперь уничтожен. Это мое единственное жилье. Дочь живет в другом городе, где у нее семья. Материальной возможности мне помочь у них нет. Я даже на экспертизу в долг брала, а адвоката мне точно не потянуть, потому что это затянется на несколько лет», — говорит Ирина Аловаева.



Найти защиту она пыталась в администрации района, где женщине указали на возможность получить временное жилье. Однако им можно воспользоваться только в ближайшие полгода со следующего месяца после происшествия. Этот срок уже подходит к концу. Для начала необходимо добиться статуса нуждающейся: чиновники перечислили целый ряд документов, собрать которые, по словам пенсионерки, «не хватит и жизни». «Я не смогу это все собрать, с постоянными ограничениями и очередями. Буду только ходить заражаться», — говорит она.

Собственники пострадавших квартир обратились в районную прокуратуру. Она 1 октября сообщила, что сроки капитального ремонта были нарушены из-за «ослабления контроля со стороны фонда за деятельностью ООО «ТЭРРА». Прокуроры указали на ущерб, который был нанесен чердаку, и вынесли представление фонду и его подрядчику. Однако: «На момент проведения проверочных мероприятий подрядной организацией за свой счет проведены восстановительные работы чердачного пространства и участка крыши. Монтаж системы отопления дома завершен, обеспечена циркуляция теплоносителя».



Это отрицают не только жители дома, но и Государственная жилищная инспекция (ГЖИ), которая пришла с внеплановой проверкой в конце октября.

