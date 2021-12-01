FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -10
74.89р84.82р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

«Кажется, чинят крыло». Петербургские туристы улетели в Доминикану спустя сутки, одну сосиску и две порции питьевой воды в аэропорту

Пассажиры рейса ZF 945 авиакомпании AZUR air вылетели на отдых в Доминикану спустя сутки ожидания в аэропорту. Об этом «Фонтанке» 1 декабря рассказала одна из пассажирок.

19
Печать

«Размещение в гостинице предложили сначала семьям с детьми, затем пенсионерам, остальным — по возможности самостоятельно решить этот вопрос, — сообщила собеседница «Фонтанки». — Но люди не смогли заселиться, так как взяли в путешествие только заграничные паспорта, а в гостинице потребовали российские. В гостиницу расселили около 150 человек из более чем 500 человек, остальные ждали в здании аэропорта».

Также пассажирка отметила, что за сутки злополучный рейс покормили только один раз: дали по одной сосиске и порции макарон, питьевую воду выдавали два раза, после 14 часов 30 ноября представители авиакомпании перестали выходить к пассажирам, появившись вновь только в одиннадцатом часу вечера.

автор видео читательница «Фонтанки»

«Несколько раз людей мариновали в самолете по 4–6 часов. Без движения в самолете нет необходимого кондиционирования и, соответственно, обеззараживания воздуха фильтрами, — добавил муж одной из пассажирок. — Тех, кого направили в гостиницу, не снабдили едой, заявив, что это взаимоисключающие услуги. Или езжай в гостиницу, или получай сосиску с макаронами. Итого за сутки (с 23:30 29 ноября до 23:30 30 ноября) моя жена, как и другие пассажиры, получила: 1 порцию питания (действительно отвратного качества), 2 порции воды и сутки без сна». Собеседник отметил, что возмущенные пассажиры намерены объединиться, чтобы потребовать от авиакомпании компенсации за испорченный отпуск: у многих поездки длятся всего несколько дней, и каждые сутки в гостинице обходятся во внушительную сумму.

Согласно табло вылета аэропорта Пулково, рейс ZF 945 отбыл из Петербурга в 23:20. Примерно в это время пассажиры перестали выходить на связь с родственниками. «Последнее сообщение пришло около 22 часов, что «кажется, чинят крыло», — говорит муж одной из путешественниц. — Надеюсь, всё будет в порядке».

Рейс в Ла-Роману из Пулково переносился несколько раз. В пресс-службе петербургского аэропорта говорили, что это было сделано «по техническим причинам». Транспортная прокуратура проводит проверку.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

Ярополк
Никакое крыло там не чинили. Антиобледенителем обрабатывали. А рейс задержали, потому что такая 500-местная дура с крыльями по Питерскому льду взлететь не могла. Пилот сыкливый оказался. Снежок кончился, полосу почистили и улетели. А этот вещатель с сосисочками и макарошками, действительно, лучше бы дома сидел, водичку пил. Нормальные люди и эти сутки нормально провели и вылета дождались и уже попки в Доминикане греют. Всякое бывает, стихия...
262232801
Любители слетать за новым штаммом должны страдать. Обратно в страну я бы их не пускал.
Алик-1
"Не было российских паспортов" - гы-гы-гы. Если это питерские пассажиры, зачем им гостиница? Езжай домой и жди рейса. Если это иногородние со стыковочного рейса, то как они долетели до Пулкова? Или это все были богатые люди из Выборга, Пскова и Новгорода? Ну в другой раз будут умнее. Паспорт ничего не весит, зато позволит без проблем вернуться домой, если придется выбираться на перекладных.
Некоторые на чартерах воображают себя Дж.Бондом с подружкой, который на Астон-Мартине приезжают в аэропорт и без вещей летят через пол мира. А в итоге получают одну сосиску.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний