«Кажется, чинят крыло». Петербургские туристы улетели в Доминикану спустя сутки, одну сосиску и две порции питьевой воды в аэропорту

«Размещение в гостинице предложили сначала семьям с детьми, затем пенсионерам, остальным — по возможности самостоятельно решить этот вопрос, — сообщила собеседница «Фонтанки». — Но люди не смогли заселиться, так как взяли в путешествие только заграничные паспорта, а в гостинице потребовали российские. В гостиницу расселили около 150 человек из более чем 500 человек, остальные ждали в здании аэропорта».

Также пассажирка отметила, что за сутки злополучный рейс покормили только один раз: дали по одной сосиске и порции макарон, питьевую воду выдавали два раза, после 14 часов 30 ноября представители авиакомпании перестали выходить к пассажирам, появившись вновь только в одиннадцатом часу вечера.

автор видео читательница «Фонтанки»

«Несколько раз людей мариновали в самолете по 4–6 часов. Без движения в самолете нет необходимого кондиционирования и, соответственно, обеззараживания воздуха фильтрами, — добавил муж одной из пассажирок. — Тех, кого направили в гостиницу, не снабдили едой, заявив, что это взаимоисключающие услуги. Или езжай в гостиницу, или получай сосиску с макаронами. Итого за сутки (с 23:30 29 ноября до 23:30 30 ноября) моя жена, как и другие пассажиры, получила: 1 порцию питания (действительно отвратного качества), 2 порции воды и сутки без сна». Собеседник отметил, что возмущенные пассажиры намерены объединиться, чтобы потребовать от авиакомпании компенсации за испорченный отпуск: у многих поездки длятся всего несколько дней, и каждые сутки в гостинице обходятся во внушительную сумму. Согласно табло вылета аэропорта Пулково, рейс ZF 945 отбыл из Петербурга в 23:20. Примерно в это время пассажиры перестали выходить на связь с родственниками. «Последнее сообщение пришло около 22 часов, что «кажется, чинят крыло», — говорит муж одной из путешественниц. — Надеюсь, всё будет в порядке».

