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ФСБ в ноябре ликвидировала 17 мастерских по переделке оружия

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Незаконные мастерские по изготовлению огнестрельного оружия ликвидировала Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Росгвардией в 21 регионе России. В восстановлении боевых свойств гражданских образцов оружия подозревают 85 человек, у которых провели обыски, сообщает 1 декабря ЦОС ФСБ РФ.

Оперативные мероприятия и следственные действия прошли в ноябре.

В результате из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 6 пулеметов, 18 пистолетов-пулеметов, 224 пистолета и револьвера, 104 карабина, винтовки и ружья, а также 10 артиллерийских боеприпасов, 14 противопехотных мин, 30 ручных гранат, более 11000 патронов различного калибра, около 30 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Ликвидировано 17 подпольных мастерских по модернизации оружия.

В ЦОС напомнили, что в России с июля этого года ужесточили уголовную ответственность по «оружейным» 222 и 223 статьям Уголовного кодекса.

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Комментарии (1)

angel of death
а сколько их по стране... в гаражах там всяких, на заброшках....
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