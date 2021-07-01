В России ужесточили уголовную ответственность по «оружейной» статье. Сроки выросли до 15–20 лет

Уголовную ответственность по «оружейной» статье уголовного кодекса ужесточили в России. Закон, вносящий изменения в статью 222 УК РФ, подписал 1 июля президент Владимир Путин. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Статья дополняется отдельным пунктом о незаконном сбыте оружия, который на данный момент влечет за собой такое же наказание, как за незаконные приобретение, передачу, хранение оружия. Продажа огнестрельного оружия будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.
Также, согласно документу, незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия и его частей (за исключением оружия ограниченного поражения), а также боеприпасов будет наказываться лишением свободы на срок от четырех до шести лет (ранее было от трех до пяти лет). Размер штрафа при этом сохраняется на уровне от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Незаконное изготовление и переделка взрывчатых веществ и взрывных устройств будет наказываться лишением свободы на срок от восьми до десяти лет (ранее от трех до шести лет), максимальный размер штрафа возрастает с 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, то ответственность еще жестче — до 10–15 лет лишения свободы вместо 5–8 лет в прежней редакции. Штраф возрастает до 800 тысяч. Для организованной преступной группы наказание составит от 15 до 20 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей (ранее 8–12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей).
Закон устанавливает ответственность за незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия (калибра от 20 мм), которая сейчас Уголовным кодексом РФ не предусмотрена.
Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного оружия, его частей и боеприпасов к нему, в том числе с использованием Интернета, будет наказываться лишением свободы на срок от трех до шести лет со штрафом до 200 тысяч рублей или принудительными работами до пяти лет. Если такое деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения либо с помощью Интернета, предусмотрено лишение свободы на срок 8–10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Если деяние совершено организованной группой, наказание составит 10–12 лет лишения свободы со штрафом до 800 тысяч рублей.
Незаконный сбыт крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему повлечет лишение свободы на срок 7–10 лет со штрафом до 300 тысяч рублей. Если сбытом занималась группа лиц по предварительному сговору, лицо с использованием своего служебного положения, либо преступление совершено с помощью Интернета, это влечет до 10–12 лет лишения свободы со штрафом до 800 тысяч рублей. За незаконный сбыт в составе организованной группы — лишение свободы на срок 12–15 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Кроме того, вводится уголовная ответственность за незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж — до четырех лет лишения свободы. Его незаконное изготовление в том числе будет караться двумя годами заключения.
От уголовной ответственности, как и прежде, освобождаются добровольно сдавшие оружие и боеприпасы.
Ранее президент Владимир Путин утвердил поправки, ужесточающие закон «Об оружии» в России.