В России ужесточили уголовную ответственность по «оружейной» статье. Сроки выросли до 15–20 лет

Статья дополняется отдельным пунктом о незаконном сбыте оружия, который на данный момент влечет за собой такое же наказание, как за незаконные приобретение, передачу, хранение оружия. Продажа огнестрельного оружия будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.

Также, согласно документу, незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия и его частей (за исключением оружия ограниченного поражения), а также боеприпасов будет наказываться лишением свободы на срок от четырех до шести лет (ранее было от трех до пяти лет). Размер штрафа при этом сохраняется на уровне от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.



Незаконное изготовление и переделка взрывчатых веществ и взрывных устройств будет наказываться лишением свободы на срок от восьми до десяти лет (ранее от трех до шести лет), максимальный размер штрафа возрастает с 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору, то ответственность еще жестче — до 10–15 лет лишения свободы вместо 5–8 лет в прежней редакции. Штраф возрастает до 800 тысяч. Для организованной преступной группы наказание составит от 15 до 20 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей (ранее 8–12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей).



Закон устанавливает ответственность за незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия (калибра от 20 мм), которая сейчас Уголовным кодексом РФ не предусмотрена.

