Путин ужесточил правила оборота оружия в России: до 21 года не продавать, о списанном не молчать

В обновлённом законе минимальный возраст для приобретения гражданского огнестрельного, охотничьего, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны повышается с 18 лет до 21 года. Исключения есть. Среди них те, кто служит в армии, имеет воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции, занимается профессиональной деятельностью, связанной с охотой или рыбалкой.

Восемнадцатилетний порог также сохраняется для представителей коренных малочисленных народов.

Лицензию не будут выдавать гражданам с судимостью за умышленный незаконный оборот оружия, за терроризм и его оправдание, экстремизм, умышленное преступление с применением насилием против ребенка, а также тем, у кого есть повторная судимость.

Лицензию на приобретение и разрешение на хранение аннулируют, если владелец не предоставит оружие в срок для проверки. Списанное оружие запрещено хранить, не уведомив об этом Росгвардию. Кроме того, ведомство предстоит ставить в известность, если оружие потеряно или похищено. Также без оружия на год оставят пьяных водителей.

Вводится запрет на публикацию в интернете и СМИ инструкций по изготовлению или переделке оружия и его частей.

Путин также подписал закон, согласно которому нарушения в сфере оборота оружия могут обернуться для граждан штрафом до 10 тысяч рублей или арест до 15 суток.