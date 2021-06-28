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Путин ужесточил правила оборота оружия в России: до 21 года не продавать, о списанном не молчать

Президент Владимир Путин утвердил поправки, ужесточающие закон «Об оружии» в России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 28 июня.

В обновлённом законе минимальный возраст для приобретения гражданского огнестрельного, охотничьего, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны повышается с 18 лет до 21 года. Исключения есть. Среди них те, кто служит в армии, имеет воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции, занимается профессиональной деятельностью, связанной с охотой или рыбалкой.

Восемнадцатилетний порог также сохраняется для представителей коренных малочисленных народов.

Лицензию не будут выдавать гражданам с судимостью за умышленный незаконный оборот оружия, за терроризм и его оправдание, экстремизм, умышленное преступление с применением насилием против ребенка, а также тем, у кого есть повторная судимость.

Лицензию на приобретение и разрешение на хранение аннулируют, если владелец не предоставит оружие в срок для проверки. Списанное оружие запрещено хранить, не уведомив об этом Росгвардию. Кроме того, ведомство предстоит ставить в известность, если оружие потеряно или похищено. Также без оружия на год оставят пьяных водителей.

Вводится запрет на публикацию в интернете и СМИ инструкций по изготовлению или переделке оружия и его частей.

Путин также подписал закон, согласно которому нарушения в сфере оборота оружия могут обернуться для граждан штрафом до 10 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Законопроект лоббировал Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Он был внесён в Госдуму ещё в декабре 2020 года. Поправкам дали ход после требования Путина ужесточить оборот оружия в России на фоне стрельбы в казанской школе 11 мая 2021 года. 19-летний Илья Галявиев, на которого было официально зарегистрировано ружьё, проник в школу и убил 9 человек, семеро из которых дети. По количеству погибших и пострадавших трагедия в Казани стала крупнейшим нападением одиночки на школу в истории современной России.

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Комментарии (14)

Редиска Здесь
Про насилие не понял - почему только осужденным за насилие против детей? То есть какой-то неадекват, осужденный за то, что распускал руки, может пойти и купить оружие? Пожизненный запрет на владение оружием должен быть у всех, осужденных по статьям, связанным с насилием.
260642011
В армии до 21 года давать только автомат-брызгалку.
Агроном аэродрома
Главное - юристам по прежнему разрешено с 18-ти. :))
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