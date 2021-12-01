На шахте «Листвяжная» стабилизировали газовую атмосферу, но пока не готовы начать подъем тел

Газовая обстановка на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стабилизировалась, однако спасатели пока не готовы спускаться на глубину для подъема тел погибших горняков. Об этом 1 декабря журналистам сообщил генеральный директор военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев.



«В настоящий момент газовая атмосфера в шахте стабилизирована, но еще не позволяет производить разведку», — цитирует Медведева «Интерфакс».

