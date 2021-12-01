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На шахте «Листвяжная» стабилизировали газовую атмосферу, но пока не готовы начать подъем тел

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Газовая обстановка на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стабилизировалась, однако спасатели пока не готовы спускаться на глубину для подъема тел погибших горняков. Об этом 1 декабря журналистам сообщил генеральный директор военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев.

«В настоящий момент газовая атмосфера в шахте стабилизирована, но еще не позволяет производить разведку», — цитирует Медведева «Интерфакс».

По его словам, вчера спасатели продолжили откачку из шахты воды, а также бурение трех скважин, через которые будет заводиться азот и хладон. «Скважины пройдены на 80 %. Дополнительно запланировано бурение еще трех скважин. В настоящий момент ведется подготовка места бурения», — уточнил представитель МЧС.

Накануне из шахты «Листвяжная» были подняты тела 18 человек. На сегодняшний день под землей остаются 40 погибших. Из-за опасной концентрации метана транспортировать их пока не удалось.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Погибли 46 горняков и пятеро спасателей. СК возбудил уголовное дело о халатности и по статье 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Арестованы пятеро фигурантов.

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Комментарии (2)

Tot_Aist
"Накануне из шахты «Листвяжная» были подняты тела 18 человек. На сегодняшний день под землей остаются 40 погибших".

"Погибли 46 горняков и пятеро спасателей".

Остальных под шумок списывают?
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