Тела 18 погибших обнаружены на шахте «Листвяжная»

Спасатели обнаружили тела еще 10 погибших шахтеров при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Местонахождение еще восьми тел подтверждено, сообщили утром 30 ноября в МЧС РФ.



«В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены 10 погибших шахтеров, также подтверждено местонахождение восьми ранее обнаруженных погибших горнорабочих», — говорится в сообщении.



При этом в ведомстве спасателей уточняют, что транспортировка тел на поверхность приостановлена из-за резкого ухудшения атмосферы в шахте. Горноспасатели выведены на поверхность.

