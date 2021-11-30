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Тела 18 погибших обнаружены на шахте «Листвяжная»

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Спасатели обнаружили тела еще 10 погибших шахтеров при аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Местонахождение еще восьми тел подтверждено, сообщили утром 30 ноября в МЧС РФ.

«В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены 10 погибших шахтеров, также подтверждено местонахождение восьми ранее обнаруженных погибших горнорабочих», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве спасателей уточняют, что транспортировка тел на поверхность приостановлена из-за резкого ухудшения атмосферы в шахте. Горноспасатели выведены на поверхность.

Ранее «Фонтанка» писала об обнаружении тел 11 погибших на шахте «Листвяжная» — восьмерых шахтеров и троих горноспасателей.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Погибли 46 горняков и пятеро спасателей. СК возбудил уголовное дело о халатности и по статье 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Арестованы пятеро фигурантов.

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Комментарии (4)

Thunder
Как вообще можно в здравом уме работать в шахте, где, во-первых, постоянно по тоннелям гуляет взрывоопасный и вредный для дыхания метан, во-вторых - тоннели держатся на соплях (если сравнить, напр., с метро, куда ставят массивные колонны на платформах и полуметровые кольца в тоннели)
Paul3390
Для начала - надо ввести жёсткую уголовную ответственность именно для типа эффективных собственников. За всё, происходящее с их собственностью. А то лихо устроились - как бабло стричь так они, а как отвечать - так наёмный персонал. Даже если виноват и он - нанял-то его кто?
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