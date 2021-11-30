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ВОЗ: Полный запрет на путешествия не остановит распространение COVID-19

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Введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение коронавируса. Об этом говорится в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, опубликованных 30 ноября по поводу штамма «омикрон».

«Общие запреты на поездки не предотвратят международного распространения [COVID-19] и ложатся тяжелым бременем на жизни и средства к существованию», — сказано в документе.

Кроме того, в ВОЗ считают, что это может негативно сказаться на «глобальных усилиях в области здравоохранения во время пандемии, лишая страны стимулов к отчетности и обмену эпидемиологическими данными и данными о секвенировании».

В качестве мер ВОЗ предлагает странам проверять пассажиров перед поездкой и (или) по прибытии, в том числе с помощью теста на COVID-19 или помещения на карантин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян воздержаться от зарубежных поездок в новогодние праздники из-за «омикрон»-штамма. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству подготовить обновленный план действий на фоне появления новой вариации COVID-19.

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Комментарии (3)

Конспиролог 2077
Конечно, не остановит. Только всеобщий протест и Нюрнбергский трибунал может положить конец этому мракобесию.
260569221
Пральна!!!!
Тогда срочно откройте все!!!!! границы
ProstoZloy
Всё ясно - эпидемиологов в ВОЗ тоже не осталось. Зато производители ПЦР-тестов получат дополнительные "средства к существованию"
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