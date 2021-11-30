ВОЗ: Полный запрет на путешествия не остановит распространение COVID-19

Введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение коронавируса. Об этом говорится в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, опубликованных 30 ноября по поводу штамма «омикрон».



«Общие запреты на поездки не предотвратят международного распространения [COVID-19] и ложатся тяжелым бременем на жизни и средства к существованию», — сказано в документе.



Кроме того, в ВОЗ считают, что это может негативно сказаться на «глобальных усилиях в области здравоохранения во время пандемии, лишая страны стимулов к отчетности и обмену эпидемиологическими данными и данными о секвенировании».

