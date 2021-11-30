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Попова призвала россиян воздержаться от зарубежных поездок в новогодние праздники

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Из-за распространения в мире «омикрон»-штамма COVID-19 новогодние праздники лучше провести дома, не выезжая за рубеж. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация развивается в разных странах по-разному. И меры реагирования в каждой стране могут быть самыми разными. Сегодня есть риск получить новый вариант штамма и остаться где-то на неопределенно долгий срок, по решению той или иной страны», — сказала она 30 ноября на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Глава ведомства добавила, что из-за пандемии в мире стремительно меняются решения по закрытию границ. Вместо отдыха путешественники могут получить большое количество проблем.

«Фонтанка» писала, что, по словам Поповой, в России случаев заражения «омикрон»-штаммом пока не обнаружено. Между тем новый вариант коронавируса вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения.

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Комментарии (19)

пазузу
малость опоздала,летом надо было в мегафон орать на красивой площади... езжайте товарищи! давите лыжами привитых партнеров и неузнаваемых министров с депутатами!
LiChaBaTa
Покажите срочно дом Поповой? 200кв м?? 500??..
Marflove
20й год воздерживайтесь,21й воздерживайтесь,22й??23й?а когда жить то будем нормально, или все...приехали?
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