Попова призвала россиян воздержаться от зарубежных поездок в новогодние праздники

Из-за распространения в мире «омикрон»-штамма COVID-19 новогодние праздники лучше провести дома, не выезжая за рубеж. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Ситуация развивается в разных странах по-разному. И меры реагирования в каждой стране могут быть самыми разными. Сегодня есть риск получить новый вариант штамма и остаться где-то на неопределенно долгий срок, по решению той или иной страны», — сказала она 30 ноября на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

