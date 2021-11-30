Попова призвала россиян воздержаться от зарубежных поездок в новогодние праздники

Из-за распространения в мире «омикрон»-штамма COVID-19 новогодние праздники лучше провести дома, не выезжая за рубеж. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Ситуация развивается в разных странах по-разному. И меры реагирования в каждой стране могут быть самыми разными. Сегодня есть риск получить новый вариант штамма и остаться где-то на неопределенно долгий срок, по решению той или иной страны», — сказала она 30 ноября на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.
Глава ведомства добавила, что из-за пандемии в мире стремительно меняются решения по закрытию границ. Вместо отдыха путешественники могут получить большое количество проблем.
«Фонтанка» писала, что, по словам Поповой, в России случаев заражения «омикрон»-штаммом пока не обнаружено. Между тем новый вариант коронавируса вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения.