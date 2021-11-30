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Порывы до 34 м/с и половина месячных осадков. Ночью в Крыму и Тамани ждут ураган

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В ночь на 1 декабря в Крыму и Тамани прогнозируют ураган, объявлено штормовое предупреждение. В Тамани также может выпасть половина месячной нормы осадков, рассказал 30 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночь на 1 декабря по южному и восточному побережью полуострова местами ожидается ветер ураганной силы. Особенно опасно будет в Керчи, где около 03:00 порывы ветра могут достигать 30 м/с, в населенном пункте Опасное — 32 м/с, в Феодосии и Коктебеле — 27 м/с. В Евпатории и Бахчисарае — 23 м/с, Симферополе — 20 м/с», — цитирует его ТАСС.

В Тамани порывы ветра могут достигнуть 34 м/с, а ливни местами перейдут в мокрый снег, отметил метеоролог.

Как пишет «Интерфакс», во вторник вечером десятки домов в Севастополе остались без света из-за непогоды.

Накануне Крым уже встретился с натиском урагана. Несколько районов Симферополя остались без электричества, в Севастополе остановили движение через бухту, разделяющую город. Известно о четырех пострадавших из-за упавших деревьев. Около 200 судов застряли у Керченского пролива.

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