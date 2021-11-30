Порывы до 34 м/с и половина месячных осадков. Ночью в Крыму и Тамани ждут ураган

В ночь на 1 декабря в Крыму и Тамани прогнозируют ураган, объявлено штормовое предупреждение. В Тамани также может выпасть половина месячной нормы осадков, рассказал 30 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



«В ночь на 1 декабря по южному и восточному побережью полуострова местами ожидается ветер ураганной силы. Особенно опасно будет в Керчи, где около 03:00 порывы ветра могут достигать 30 м/с, в населенном пункте Опасное — 32 м/с, в Феодосии и Коктебеле — 27 м/с. В Евпатории и Бахчисарае — 23 м/с, Симферополе — 20 м/с», — цитирует его ТАСС.

