Около 200 судов застряли у Керченского пролива из-за урагана в Крыму

Около 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, движение по которому на время закрыто из-за урагана и запрета высадки лоцманов. Об этом 29 ноября ТАСС сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

«Из-за запрета высадки лоцманов с сегодняшнего дня де-факто судоходство Керченского пролива перекрыто. Примерно по 100 судов [ждут прохода] с севера на юг, с юга на север тоже около 100», — сказал Кравченко.

Он уточнил, что в данный момент скорость ветра составляет около 15 м/с. По прогнозу она может подняться до 18 м/с.