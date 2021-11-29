Ветер с Босфора. В Крыму сильный ураган оставил Симферополь без света

В республиканском МЧС сообщили, что 29 ноября порывы ветра достигали 26 м/с. Сильный шторм привел к масштабному отключению света из-за срабатывания защиты на трансформаторах. Электричество отсутствует прежде всего в центре Симферополя, а также в селах, расположенных неподалеку от столицы республики.
Очевидцы в социальных сетях выкладывают фотографии поваленных деревьев. Жители спешат выехать на своих машинах из центра, из-за чего город сковало в пробках.
В Севастополе из-за шторма остановлена работа паромов и пассажирских катеров в Севастопольской бухте, разделяющей город, сообщили в пресс-службе городского правительства.
Происшествия фиксируют и в небольших городах на полуострове. Например, в Красноперекопске сильный ветер сорвал утеплитель со стен многоквартирного дома.
Начальник республиканского МЧС Аркадий Ожигин сообщил местному телеканалу «Крым 24», что непогода продлится еще сутки.
«Пик по прогнозу будет завтра, то есть усиление ветра в горах — порывы до 35 м/с, а также дождь и снег. Ситуация под контролем, управляемая. Все экстренные службы находятся в режиме готовности, все резервные бригады усилены», — заявил Ожигин.
Циклон добрался до Крыма из Турции, где сегодня также бушует стихия. Сильный шторм обрушился на несколько провинций, особенно в районе Эгейского и Мраморного морей. Порывистый ветер унес жизни минимум пяти человек. Не обошлось и без разрушений. Так, в Стамбуле рухнула часовая башня, затонуло несколько рыболовецких судов, затоплены автотрассы.