Ветер с Босфора. В Крыму сильный ураган оставил Симферополь без света

В республиканском МЧС сообщили, что 29 ноября порывы ветра достигали 26 м/с. Сильный шторм привел к масштабному отключению света из-за срабатывания защиты на трансформаторах. Электричество отсутствует прежде всего в центре Симферополя, а также в селах, расположенных неподалеку от столицы республики.



Очевидцы в социальных сетях выкладывают фотографии поваленных деревьев. Жители спешат выехать на своих машинах из центра, из-за чего город сковало в пробках.

