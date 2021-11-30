Школьника, ударившего ножом учительницу в Пермском крае, хотят отправить на принудительное лечение

В Пермском крае следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство учительницы. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба СКР.



Инцидент произошел 21 мая 2021 года в школе города Березники. По версии следствия, ученик 10 класса во время урока вошел в кабинет и несколько раз ударил женщину ножом в шею. Пострадавшую увезли в больницу, она получила тяжкий вред здоровью, однако ее удалось спасти.



Другие ученики рассказывали журналистам, что у молодого человека был конфликт с 74-летней учительницей физики. Ему якобы казалось, что его знания неадекватно оцениваются. О самой женщине отзывались как о доброй, но требовательной.

