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Школьника, ударившего ножом учительницу в Пермском крае, хотят отправить на принудительное лечение

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В Пермском крае следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство учительницы. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба СКР.

Инцидент произошел 21 мая 2021 года в школе города Березники. По версии следствия, ученик 10 класса во время урока вошел в кабинет и несколько раз ударил женщину ножом в шею. Пострадавшую увезли в больницу, она получила тяжкий вред здоровью, однако ее удалось спасти.

Другие ученики рассказывали журналистам, что у молодого человека был конфликт с 74-летней учительницей физики. Ему якобы казалось, что его знания неадекватно оцениваются. О самой женщине отзывались как о доброй, но требовательной.

«По результатам психолого-психиатрической экспертизы у несовершеннолетнего выявлено психическое расстройство, которое лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится на сайте ведомства.

Следствие просит суд отправить подростка на принудительное лечение.

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Комментарии (8)

260602101
На принудительное лечение - к Рафику в Монте-Карло ?
Анна Эстедт
У мужского пола часто встречается завышенная самооценка, когда легче поверить во вселенский заговор ставить им тройки, чем в свою некомпетентность.
hal9000
Мне кажется у него женское воспитание...безотцовщина..сейчас это в моде поэтому такие случаи будут чаще..сами женщины и будут получать то что они хотят...у преподавателя в любом случае есть любимчики и не любимчики..это никуда не деть..а у женской части пед.состава как и у всех женщин важно не просто сказать например Атом состоит из ядра и электронов а ядро из протонов и нейтронов..но и КАК ты это скажешь..важнее КАК..можно даже ошибиться..))знания как таковые не устаревают..и то что преподаватель в почтенном возрасте эт все фигня...устаревают представления..а это нельзя не учитывать..)
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