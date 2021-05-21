Губернатор Пермского края сообщил о том, что раненную учеником учительницу будут перевозить в стационар в Пермь. Для транспортировки готовят вертолет.
Об этом Дмитрий Махонин 21 мая сообщил в Instagram.
Сам подозреваемый, как рассказывают журналистам ученики школы в Березниках, 10-классник, которого все знали с хорошей стороны. Однако они не отрицают, что с учительницей физики у мальчика был конфликт из-за оценок. Ему якобы казалось, что его знания неадекватно оцениваются. Руководство школы о конфликте знало, но никак не ожидало от учащегося такого.
В Сети появилось видео того, как из учебного заведения увезли пострадавшую учительницу.
с сайта 59.ru
После этого сотрудники Росгвардии вывели из школы спокойного школьника в наручниках.
О самой 74-летней учительнице школьники рассказали порталу 59.ru, что она добрая, но требовательная. Конфликтов с другими учащимися у нее не было.
СК региона возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
ЧП в школе Березников Пермского края произошло около 10 утра 21 мая. Ученик вошел в класс физики, где несколько раз ударил ножом учительницу.