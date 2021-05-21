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Учительница, раненная ножом в школе в Березниках, в состоянии средней тяжести. Напавшему школьнику казалось, что она занижает ему оценки

Состояние раненной в Березниках учительницы средней тяжести

Губернатор Пермского края сообщил о том, что раненную учеником учительницу будут перевозить в стационар в Пермь. Для транспортировки готовят вертолет.

Об этом Дмитрий Махонин 21 мая сообщил в Instagram.

Сам подозреваемый, как рассказывают журналистам ученики школы в Березниках, 10-классник, которого все знали с хорошей стороны. Однако они не отрицают, что с учительницей физики у мальчика был конфликт из-за оценок. Ему якобы казалось, что его знания неадекватно оцениваются. Руководство школы о конфликте знало, но никак не ожидало от учащегося такого.

В Сети появилось видео того, как из учебного заведения увезли пострадавшую учительницу.

с сайта 59.ru

После этого сотрудники Росгвардии вывели из школы спокойного школьника в наручниках.

О самой 74-летней учительнице школьники рассказали порталу 59.ru, что она добрая, но требовательная. Конфликтов с другими учащимися у нее не было.

СК региона возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

ЧП в школе Березников Пермского края произошло около 10 утра 21 мая. Ученик вошел в класс физики, где несколько раз ударил ножом учительницу.

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Комментарии (27)

Vahmistroff
Что вы хотите?
Устаревшая система образования, не менявшаяся несколько веков плюс учительница, наверно помнящая еще разнарядки из местного райкома КПСС на "массовку" для большевистских демонстраций. Ничему хорошему такая смесь не сможет научить молодых людей. Добавим к этому все возрастающую агрессию от безнадеги надвигающегося мракобесия и юношеский максимализм -- итог закономерен.
AlBerkut
Почему бездействует власть!?
Сколько это можно терпеть!?
Где запрет на оборот ножей!?
Мы не в пещерах живём, везде есть рестораны, в них подают пищу уже в готовом виде, никому уже не надо готовить самостоятельно!

Готовая речь для 'ыницыативы' в госдуре, выпускайте кракена, ой, то есть например терешкову😎😂😂😂
265056402
сейчас кто-то просечёт, что из этих тихих можно или вырастить революционеров или использовать. И всё, кранты.
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