Губернатор Пермского края сообщил о том, что раненную учеником учительницу будут перевозить в стационар в Пермь. Для транспортировки готовят вертолет.

Об этом Дмитрий Махонин 21 мая сообщил в Instagram.

Сам подозреваемый, как рассказывают журналистам ученики школы в Березниках, 10-классник, которого все знали с хорошей стороны. Однако они не отрицают, что с учительницей физики у мальчика был конфликт из-за оценок. Ему якобы казалось, что его знания неадекватно оцениваются. Руководство школы о конфликте знало, но никак не ожидало от учащегося такого.



В Сети появилось видео того, как из учебного заведения увезли пострадавшую учительницу.

с сайта 59.ru

После этого сотрудники Росгвардии вывели из школы спокойного школьника в наручниках.